Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:40

Турция осенью без скидок: бархатный сезон превратился в гонку за свободный номер

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей

Отдых в Турции осенью традиционно считался выгодным вариантом: жара уже спадает, пляжи пустеют, а цены на туры снижаются. Однако в сентябре 2025 года ситуация неожиданно изменилась. Туристы, собирающиеся на курорты, удивлены отсутствием привычных "горящих" предложений и задаются вопросом, почему стоимость поездки не становится доступнее.

Почему нет скидок

По словам туроператоров, рассчитывать на резкое удешевление туров в сентябре в этом году не стоит. Отели на Анталийском побережье остаются почти полностью загруженными, а значит, у гостиниц нет повода снижать цены ради привлечения гостей. Средняя заполняемость номеров в Турции превышает 90%, и только регион Даламана демонстрирует чуть меньший интерес туристов. Но и там есть свои особенности: море на Эгейском побережье ощутимо прохладнее, чем в Анталье.

"На весь сентябрь у нас средняя загрузка по Турции выше 90%. Чуть проседает направление Даламан, там есть варианты подешевле, но море на Эгейском побережье не столь теплое, как на Анталийском", — сказала замгендиректора Anex Яна Муромова.

Ситуация объясняется тем, что многие путешественники предпочли бронировать туры заранее. Еще весной популярные гостиницы уже были забронированы на бархатный сезон. Сегодня вопрос заключается не столько в том, как найти выгодное предложение, сколько в том, чтобы вообще успеть забронировать номер в востребованном отеле.

Роль раннего бронирования

Весной туроператоры фиксировали активный спрос на Турцию. Многие туристы предпочли гарантировать себе отдых в сентябре и октябре, не дожидаясь осени. В результате на сегодняшний день многие отели распродают оставшиеся места только по тарифам BAR — так называемым лучшим доступным ценам, которые обычно оказываются выше контрактных.

"Сейчас вопрос скорее не в том, как купить тур подешевле, а в том, чтобы найти свободные места в популярных отелях", — пояснила PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Кроме того, осенью к обычным туристам добавляются деловые путешественники. Сентябрь и октябрь — традиционный период для проведения конференций и форумов. Отели с просторными залами активно принимают участников мероприятий, что также увеличивает загрузку.

Что происходит с ценами

Согласно данным онлайн-систем бронирования, в ближайшие выходные (13-14 сентября) в Анталье еще можно найти недельные туры в пятизвездочные отели с вылетом из Москвы. Однако стоимость отдыха до 200 тысяч рублей за двоих предлагается всего в пятнадцати случаях. Более широкий выбор доступен только в дорогом сегменте.

Например, в IC Hotels Santai Family Resort 5* свободны только номера категории sun swim up — цена тура начинается от 404 тысяч рублей. В Ducale Lara 5* путешественникам предлагают разместиться исключительно в сьютах, стоимость которых начинается от 420 тысяч рублей. В Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* в продаже остались лишь "королевские сьюты" — от 635 тысяч рублей. Все стандартные варианты уже забронированы.

Когда снова появятся "горящие" туры

Эксперты отмечают, что в ближайшее время ждать массового появления дешевых путевок не стоит. Спрос остается высоким, а загрузка гостиниц — стабильной. Однако определенные шансы на более доступные варианты могут появиться ближе к ноябрю, когда поток туристов снизится, а интерес к отдыху в Турции традиционно падает. Тем не менее на "бархатный сезон" рассчитывать на значительное снижение цен не приходится.

