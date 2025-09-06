Последний шанс: салат с индейкой, который исчезнет с вашего стола быстрее, чем вы успеете моргнуть
Хотите удивить гостей оригинальным и при этом простым блюдом? Попробуйте этот салат с нежным филе индейки, хрустящей пекинской капустой и свежим зеленым горошком. Он не только сытный, но и отлично впишется в праздничное меню.
Ингредиенты
- Филе индейки (жареное) — 300 г
- Пекинская капуста — 200 г
- Консервированная кукуруза — 200 г
- Зеленый горошек (мороженый) — 150 г
- Болгарский перец — 2 шт.
- Майонез — 70 г
- Оливковое масло — 0,5 ст. л.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу (для жарки индейки)
Как приготовить салат с индейкой и овощами: пошагово
Обжарьте филе индейки заранее, используя любимые специи и методы. Соль и перец добавьте по вкусу. Тщательно промойте пекинскую капусту, обсушите и мелко нашинкуйте.
Вымойте, удалите семена и плодоножку, нарежьте кубиками. Залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду — так горошек станет мягче. В салатнике соедините жареную индейку, капусту, болгарский перец, кукурузу и зеленый горошек.
Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Для тех, кто предпочитает более легкий вариант, можно использовать домашний майонез. Выложите салат в красивую посуду или разложите по порционным тарелкам.
Полезные советы
- Чтобы сделать салат более диетическим, замените жареную индейку на отварную.
- Вместо индейки можно использовать куриное филе или даже жареную свинину — салат от этого не потеряет вкуса!
- Добавьте немного оливкового масла для свежести и аромата.
