Последний шанс: салат с индейкой, который исчезнет с вашего стола быстрее, чем вы успеете моргнуть

Хотите удивить гостей оригинальным и при этом простым блюдом? Попробуйте этот салат с нежным филе индейки, хрустящей пекинской капустой и свежим зеленым горошком. Он не только сытный, но и отлично впишется в праздничное меню.

Ингредиенты

Филе индейки (жареное) — 300 г

Пекинская капуста — 200 г

Консервированная кукуруза — 200 г

Зеленый горошек (мороженый) — 150 г

Болгарский перец — 2 шт.

Майонез — 70 г

Оливковое масло — 0,5 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу (для жарки индейки)

Как приготовить салат с индейкой и овощами: пошагово

Обжарьте филе индейки заранее, используя любимые специи и методы. Соль и перец добавьте по вкусу. Тщательно промойте пекинскую капусту, обсушите и мелко нашинкуйте.

Вымойте, удалите семена и плодоножку, нарежьте кубиками. Залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду — так горошек станет мягче. В салатнике соедините жареную индейку, капусту, болгарский перец, кукурузу и зеленый горошек.

Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Для тех, кто предпочитает более легкий вариант, можно использовать домашний майонез. Выложите салат в красивую посуду или разложите по порционным тарелкам.

Полезные советы