Салат из пекинской капусты и кукурузы
Салат из пекинской капусты и кукурузы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:55

Последний шанс: салат с индейкой, который исчезнет с вашего стола быстрее, чем вы успеете моргнуть

Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда

Хотите удивить гостей оригинальным и при этом простым блюдом? Попробуйте этот салат с нежным филе индейки, хрустящей пекинской капустой и свежим зеленым горошком. Он не только сытный, но и отлично впишется в праздничное меню.

Ингредиенты

  • Филе индейки (жареное) — 300 г
  • Пекинская капуста — 200 г
  • Консервированная кукуруза — 200 г
  • Зеленый горошек (мороженый) — 150 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Майонез — 70 г
  • Оливковое масло — 0,5 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу (для жарки индейки)

Как приготовить салат с индейкой и овощами: пошагово

Обжарьте филе индейки заранее, используя любимые специи и методы. Соль и перец добавьте по вкусу. Тщательно промойте пекинскую капусту, обсушите и мелко нашинкуйте.

Вымойте, удалите семена и плодоножку, нарежьте кубиками. Залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду — так горошек станет мягче. В салатнике соедините жареную индейку, капусту, болгарский перец, кукурузу и зеленый горошек.

Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Для тех, кто предпочитает более легкий вариант, можно использовать домашний майонез. Выложите салат в красивую посуду или разложите по порционным тарелкам.

Полезные советы

  • Чтобы сделать салат более диетическим, замените жареную индейку на отварную.
  • Вместо индейки можно использовать куриное филе или даже жареную свинину — салат от этого не потеряет вкуса!
  • Добавьте немного оливкового масла для свежести и аромата.

