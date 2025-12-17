Этот шаг Турции может многое изменить — российские С-400 оказались в центре тайных переговоров
Сигнал о готовности отказаться от С-400
Турция рассматривает возможность вернуть России зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные ранее, чтобы нормализовать отношения с США. По данным Bloomberg, этот шаг напрямую связан с желанием Анкары восстановить участие в программе американских истребителей пятого поколения F-35.
В материале агентства отмечается, что обсуждение вопроса вышло на практический уровень.
"Близкий союзник [президента США Дональда] Трампа и посол в Турции Том Баррак заявил, что Анкара приближается к отказу от С-400, предсказав, что этот вопрос может быть решен в течение 4-6 месяцев", — говорится в публикации.
Источники подчеркивают, что речь пока идет не о публичных решениях, а о дипломатических сигналах.
Санкции и доступ к F-35
Собеседники Bloomberg связывают возможный отказ от российских комплексов с перспективой отмены американских санкций. Эти ограничения были введены в отношении турецкой оборонной промышленности после покупки С-400 и фактически закрыли стране путь к получению F-35.
В Анкаре рассчитывают, что возвращение комплексов станет аргументом в переговорах с США. Такой шаг может открыть доступ не только к истребителям, но и к более широкому военно-техническому сотрудничеству, которое было заморожено в последние годы.
Расчет на реакцию Москвы
Как отмечают собеседники Bloomberg, турецкая сторона надеется на относительно мягкую реакцию России. В Анкаре полагают, что роль Турции как посредника в украинском конфликте может "побудить Москву более благосклонно отнестись к просьбе вернуть С-400".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru