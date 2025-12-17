Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ЗРК С-400 «Триумф»
© commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:43

Этот шаг Турции может многое изменить — российские С-400 оказались в центре тайных переговоров

Турция рассматривает возможность вернуть России комплексы С-400 для нормализации отношений с США — Bloomberg

Анкара рассматривает варианты урегулирования одного из спорных вопросов в отношениях с Вашингтоном, который на протяжении нескольких лет влияет на военно-техническое сотрудничество между странами. В центре обсуждений находится российский зенитно-ракетный комплекс ПВО, ставший предметом санкционных и дипломатических разногласий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сигнал о готовности отказаться от С-400

Турция рассматривает возможность вернуть России зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные ранее, чтобы нормализовать отношения с США. По данным Bloomberg, этот шаг напрямую связан с желанием Анкары восстановить участие в программе американских истребителей пятого поколения F-35.

В материале агентства отмечается, что обсуждение вопроса вышло на практический уровень.

"Близкий союзник [президента США Дональда] Трампа и посол в Турции Том Баррак заявил, что Анкара приближается к отказу от С-400, предсказав, что этот вопрос может быть решен в течение 4-6 месяцев", — говорится в публикации.

Источники подчеркивают, что речь пока идет не о публичных решениях, а о дипломатических сигналах.

Санкции и доступ к F-35

Собеседники Bloomberg связывают возможный отказ от российских комплексов с перспективой отмены американских санкций. Эти ограничения были введены в отношении турецкой оборонной промышленности после покупки С-400 и фактически закрыли стране путь к получению F-35.

В Анкаре рассчитывают, что возвращение комплексов станет аргументом в переговорах с США. Такой шаг может открыть доступ не только к истребителям, но и к более широкому военно-техническому сотрудничеству, которое было заморожено в последние годы.

Расчет на реакцию Москвы

Как отмечают собеседники Bloomberg, турецкая сторона надеется на относительно мягкую реакцию России. В Анкаре полагают, что роль Турции как посредника в украинском конфликте может "побудить Москву более благосклонно отнестись к просьбе вернуть С-400".

