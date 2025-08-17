Как рулет из индейки может изменить ваше представление о диетической пище

Хотите приготовить полезный и вкусный ужин без лишних хлопот? Попробуйте рулет из индейки! Это блюдо сочетает в себе нежность мяса, аромат грибов и легкость приготовления.

Почему стоит выбрать индейку?

Филе индейки — диетический продукт с высоким содержанием белка и минимумом жира. А если добавить сочную начинку, получится идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

Ингредиенты

Филе индейки — 600 г

Грибы (шампиньоны, вешенки) — 500 г

Лук — 1 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Лук нарежьте полукольцами. Грибы очистите и нашинкуйте пластинками. Разогрейте масло на сковороде, пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте грибы, жарьте 10 минут, помешивая. Посолите и поперчите.

Филе разрежьте пластом, отбейте, посолите. Смажьте сметаной, выложите грибную начинку. Сверните рулетом, заверните в фольгу. Готовьте в разогретой до 200°C духовке 1 час. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.

Совет