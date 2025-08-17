Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные рулетики с черёмухой и творожным сыром
Куриные рулетики с черёмухой и творожным сыром
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:23

Как рулет из индейки может изменить ваше представление о диетической пище

Как приготовить рулет из индейки: пошаговый рецепт

Хотите приготовить полезный и вкусный ужин без лишних хлопот? Попробуйте рулет из индейки! Это блюдо сочетает в себе нежность мяса, аромат грибов и легкость приготовления.

Почему стоит выбрать индейку?

Филе индейки — диетический продукт с высоким содержанием белка и минимумом жира. А если добавить сочную начинку, получится идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 600 г
  • Грибы (шампиньоны, вешенки) — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Лук нарежьте полукольцами. Грибы очистите и нашинкуйте пластинками. Разогрейте масло на сковороде, пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте грибы, жарьте 10 минут, помешивая. Посолите и поперчите.

Филе разрежьте пластом, отбейте, посолите. Смажьте сметаной, выложите грибную начинку. Сверните рулетом, заверните в фольгу. Готовьте в разогретой до 200°C духовке 1 час. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой.

Совет

  • Чтобы лук не щипал глаза, смочите нож и доску водой или лимонным соком.
  • Для сочности можно добавить в начинку тертый сыр или зелень.
  • Подавайте с овощами или легким гарниром.

