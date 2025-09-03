Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Moyan Brenn from Italy is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:52

Каменные боги, подземные города и пылающие скалы: какие тайны хранит Турция

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции

Турция — страна, где на сравнительно небольшой территории сосредоточено удивительное природное и культурное многообразие. Помимо древних руин, шумных базаров и курортов с бирюзовым морем здесь находятся десятки национальных парков, способных удивить даже бывалых путешественников. От альпийских лугов Черноморского побережья до руин древней Трои, от пещерных церквей Каппадокии до водно-болотных угодий, наполненных фламинго, — каждый регион открывает собственное лицо страны.

Гёреме: сказочный ландшафт и подземные города

Каппадокия — сердце Турции, где природа и история словно соревнуются в яркости образов. Национальный парк Гёреме поражает своими "каменными грибами" и скальными долинами, выточенными временем. В этих местах ранние христиане прятались в подземных городах и высекали в скалах монастыри.

Большинство приезжают сюда ради полётов на воздушном шаре — рассветный пейзаж с высоты действительно ни на что не похож. Но пешие маршруты не менее впечатляющи: прогулка по Долине роз, восхождение в ущелье Ихлара или поход в Долину любви на закате. А вечером стоит попробовать местный тести-кебаб, приготовленный в глиняном горшке.

Немрут: трон богов над Месопотамией

На юго-востоке страны возвышается гора Немрут — одна из самых загадочных достопримечательностей Турции. Здесь, на высоте более двух тысяч метров, покоятся гигантские каменные головы богов и правителей. Святилище создал царь Антиох I ещё в I веке до н. э., соединив в нём греческие и персидские традиции.

Лучшее время для визита — рассвет. Когда первые лучи окрашивают статуи в золотые тона, а вокруг царит тишина, кажется, что попадаешь в иной мир. Добраться до вершины можно только пешком: подъём короткий, но довольно крутой, поэтому стоит подготовиться и взять тёплые вещи.

Троя: миф и археология

Древний город, воспетый Гомером, сегодня включён в исторический национальный парк. На его территории археологи выявили девять культурных слоёв, представляющих разные эпохи. Прогуливаясь по крепостным стенам, можно ощутить, как мифы переплетаются с реальностью.

Посетители видят Скеанские ворота, руины римских построек и реконструированного деревянного коня у входа. Через дорогу работает музей Трои, где собраны артефакты бронзового века, украшения и керамика. Лучшее время для поездки — весна или осень, когда здесь не так жарко.

Кушченнети: птичий рай на озере Маньяс

На северо-западе Турции расположен один из старейших национальных парков страны — Кушченнети. Его название переводится как "птичий рай", и это не случайно: более 250 видов пернатых останавливаются здесь во время миграций.

Деревянные настилы позволяют пройтись среди тростниковых зарослей, а смотровые башни открывают панорамы озера. Особенно живописно парк выглядит на рассвете и в закатные часы. Туристы берут с собой бинокли и камеры с зум-объективами, чтобы рассмотреть колонию фламинго или стаи пеликанов.

Олимпос-Бейдаглары: море и древние руины

Южное побережье Турции славится не только пляжами, но и удивительным прибрежным национальным парком Олимпос-Бейдаглары. Здесь сосновые леса соседствуют с бирюзовыми бухтами, а среди зарослей прячутся руины античного города Олимпос.

Парк пересекает часть Ликийской тропы, одной из самых популярных туристических маршрутов Турции. Путешественники могут подняться на гору Тахталы или отправиться к огненным склонам Янарташ, где из земли вырываются языки пламени. Летом здесь особенно оживлённо, а весной и осенью — комфортнее для походов.

Богазкёй-Аладжахююк: наследие хеттов

Центральная Анатолия хранит руины некогда могущественной Хеттской империи. Национальный парк объединяет два археологических комплекса — Хаттусу и Аладжахююк.

Здесь сохранились городские стены, ворота со сфинксами, храмы и святилище Язылыкая с рельефами богов. Туристы могут пройти полный круг по руинам Хаттусы, а затем отправиться к загадочному "Зелёному камню" в Аладжахюке, которому приписывают особые силы. Весной и осенью эти места особенно удобны для неспешных прогулок.

Качкар: альпийские вершины и ледниковые озёра

На северо-востоке Турции раскинулись горы Качкар — царство альпийских лугов, снежных вершин и кристально чистых озёр. Высшая точка массива достигает почти четырёх тысяч метров, и сюда приезжают за настоящим горным треккингом.

Популярный маршрут занимает несколько дней и проходит через долины, перевалы и пастбища. Но даже короткая прогулка из деревень Айдер или Яйлалар открывает потрясающие виды. Местные жители угощают туристов уникальным высокогорным мёдом с насыщенным травяным вкусом. Летние месяцы — лучшее время для походов, хотя погода в горах может меняться непредсказуемо.

