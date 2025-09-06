Парадокс ужина: индейка с грибами перевернет ваши представления о соусе

Представьте: сочные стейки индейки, обволакивающие грибы и ароматный соус, который делает любой гарнир незабываемым. Это блюдо — настоящий хит для тех, кто хочет порадовать и детей, и взрослых. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Индейка: 700 г

Оливковое масло: 2 ст. л.

Сливочное масло: 3 ст. л.

Лук: 0,5 шт.

Чеснок: 4 зубчика

Шампиньоны: 300 г

Пшеничная мука: 2 ст. л.

Бульон: 0,5 стакана

Молоко: 1 стакан

Пармезан: 50 г

Петрушка: 20 г

Перец черный молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите стейки индейки (или грудку), оливковое масло для жарки, молоко или сливки для соуса (чем жирнее, тем гуще). Бульон можно взять куриный или из индейки. Зелень — по вкусу, мелко нарубленную.

Промойте стейки под водой, обсушите полотенцами. Приправьте солью и перцем с обеих сторон. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте стейки по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Переложите в миску и накройте крышкой, чтобы мясо осталось сочным.

Очистите лук и чеснок, нарежьте кубиками. Промойте шампиньоны, снимите "юбочку" если хотите, и нарежьте пластинами. В той же сковороде растопите сливочное масло. Добавьте лук, чеснок и грибы. Посолите, поперчите и обжарьте.

Всыпьте муку и готовьте 7 минут, помешивая, чтобы она равномерно покрыла овощи — это сделает соус однородным. Влейте бульон и молоко, перемешайте до кипения. Добавьте пармезан и снова перемешайте.

Верните стейки в сковороду. Томите на медленном огне 5-7 минут, пока соус не загустеет, а индейка не приготовится. Посыпьте петрушкой перед подачей. Подавайте с гарниром — гречкой или пюре, полив соусом.