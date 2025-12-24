Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лорима, Турция
© commons.wikimedia.org by Ged Donovan is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:13

Зарплаты растут — отдых дорожает: Турцию ждёт скачок цен в ресторанах и отелях

Повышение МРОТ в Турции разгоняет цены в сфере услуг — госбанк Турции

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Турции в 2026 году может обернуться заметным ростом цен прежде всего в сфере услуг, включая рестораны, кафе и курортные отели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из турецких государственных банков. Эксперты предупреждают: несмотря на позитивный эффект для доходов населения, увеличение зарплат несет в себе серьезные инфляционные риски, которые особенно ощутят туристы и потребители сервисных услуг.

Почему рост МРОТ может разогнать инфляцию

По словам собеседника агентства, повышение МРОТ с высокой долей вероятности станет проинфляционным фактором уже к летнему сезону. Причина заключается в структуре турецкой экономики, где значительная часть бизнеса — особенно в сфере услуг — напрямую зависит от фонда оплаты труда. Рост зарплат автоматически увеличивает издержки компаний, которые затем перекладываются на конечного потребителя.

Наибольшее давление ожидается именно в сервисно-ориентированных секторах, где ручной труд и персонал играют ключевую роль. В то же время товары с высокой долей импорта, по оценке источника, подорожают в меньшей степени, поскольку их цена в большей мере зависит от валютного курса и внешних поставок, а не от внутренних зарплат.

Какие сферы подорожают в первую очередь

Инсайдер прогнозирует, что сильнее всего рост цен затронет рестораны, кафе и гостиницы, особенно в туристических регионах. Курортные отели, работающие с большим числом сотрудников, будут вынуждены пересматривать стоимость проживания и дополнительных услуг. Аналогичная ситуация ожидается в салонах красоты, клининговых компаниях, ремонтных мастерских и на рынке кейтеринга — услуг по организации банкетов и выездного питания.

Для туристов это может означать более дорогие обеды, повышение цен на сервис в отелях и рост стоимости популярных процедур и развлечений. Эксперты отмечают, что именно летний сезон станет моментом, когда эффект от повышения МРОТ проявится наиболее ярко.

Решение властей и его последствия

Министр труда Турции Ведан Исихан ранее сообщил, что МРОТ в 2026 году будет увеличен на 27 процентов — до 28 075 лир, что эквивалентно примерно 655 долларам США. Власти рассчитывают, что этот шаг улучшит покупательскую способность населения и поддержит внутренний спрос.

Однако экономисты предупреждают: без дополнительных мер по сдерживанию инфляции рост доходов может быть частично нивелирован ускоренным повышением цен. В итоге реальная выгода для граждан и туристов окажется ниже ожидаемой.

Что это значит для туристов

Для иностранных гостей, включая россиян, Турция традиционно остается одним из самых популярных направлений отдыха. Тем не менее возможный рост цен в отелях и заведениях общественного питания может повлиять на общий бюджет поездки. Эксперты советуют туристам учитывать этот фактор при планировании летнего отдыха и бронировании услуг заранее.

