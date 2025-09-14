Осень в Турции без халявы: туристы ищут скидки, а находят лишь пустые страницы бронирований

Многие туристы, планирующие поездки в Турцию, удивлены: несмотря на сентябрь, когда поток семей с детьми обычно уменьшается, выгодных "горящих" предложений почти не найти.

Загруженность отелей

По словам туроператоров, ситуация объяснима:

Анталья - загрузка гостиниц выше 90% на весь сентябрь.

Даламан - есть варианты дешевле, но море на Эгейском побережье прохладнее, чем в Анталии.

Замгендиректора Anex Яна Муромова отмечает, что отелям просто нет смысла снижать цены, поскольку спрос стабильно высокий.

Раннее бронирование и бархатный сезон

PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева уточняет:

значительная часть номеров была раскуплена ещё весной и летом,

"бархатный сезон" традиционно пользуется большим спросом,

поэтому сейчас вопрос стоит не в цене, а в наличии свободных мест.

Влияние делового туризма

Осенью усиливается поток MICE-туризма (конференции и деловые мероприятия). Отели с большими залами отдают часть номеров корпоративным клиентам, сокращая выбор для обычных туристов.

Что показывают системы бронирования

Журналисты проверили онлайн-сервисы на даты 13-14 сентября (вылеты из Москвы, 7 ночей, ultra all inclusive):

до 200 тыс. руб. за двоих нашлось всего 15 предложений,

по более высоким ценам — 21 вариант.

Примеры:

IC Hotels Santai Family Resort 5 * - доступны только номера sun swim up, от 404 тыс. руб.

Ducale Lara 5 * - только сьюты, от 420 тыс. руб.

Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* - "королевские сьюты" от 635 тыс. руб., стандартные номера раскуплены.

Итог

Горящих туров в Турцию этой осенью практически нет: высокий спрос, раннее бронирование и активность делового сегмента поддерживают цены. Туристам, которые не успели заранее, остаётся выбирать из ограниченных и дорогих вариантов.