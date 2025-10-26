Пляж ещё под дождём, а номера уже заканчиваются: что творится с бронями в Турции

Отельеры Турции объявили, что цены на проживание летом 2026 года пока сохраняются на уровне прошлого сезона. Пересмотр тарифов ожидается не ранее января, когда гостиницы традиционно подводят итоги года и корректируют прайс-листы в зависимости от рыночной ситуации и спроса.

Раннее бронирование: старт дан

Некоторые курорты уже начали принимать заявки на следующее лето — раньше обычного. Это говорит о росте интереса к сезону-2026, особенно среди постоянных гостей и турагентов.

"Спрашивают о подогреве бассейнов в мае, высказывают пожелания по размещению. Например, пишут: "поставьте по возможности отметку о раннем заселении”", — рассказала специалист отдела продаж и маркетинга LIU Resorts Елена Малиновская.

По словам отельеров, активность бронирований распределена неравномерно: часть гостей интересуется отдыхом в мае и июне, другие — традиционно летом. При этом наиболее востребованы виллы, семейные сьюты и редкие категории номеров, которые быстро раскупаются в высокий сезон.

Кто бронирует уже сейчас

Российский рынок остаётся одним из приоритетных для турецких курортов.

"Российский рынок остаётся перспективным и показывает рост", — подтвердила директор по продажам и маркетингу Sherwood Resorts and Hotels / Greenwood Resorts and Hotels Анна Йиит.

Однако наиболее активными клиентами по-прежнему остаются британцы, немцы и поляки, которые традиционно планируют отдых заранее.

"Уже в августе европейцы начинают интересоваться ценами на следующий год. Большинство россиян предпочитают покупать туры ближе к дате вылета, так как не всегда могут спланировать поездку за полгода", — отметила представитель Pine Beach Belek Яна Саяфарова.

Тем не менее, те, кто уже определился с датами отпуска, стараются воспользоваться преимуществами раннего бронирования, которое позволяет забронировать нужную категорию номера и получить ощутимую скидку.

Сколько можно сэкономить

По данным отельеров, стоимость размещения в евро пока не изменилась, что делает текущие предложения особенно выгодными.

"С учётом скидок по раннему бронированию туристы могут выгадать от 5 до 15% от базовой цены", — уточнила представитель Ela Excellence Resort Belek Карина Мухаметшина.

А если рассматривать пакетные туры с перелётом, то на первом этапе акции экономия может достигать до 50% от стоимости проживания.

Такой подход выгоден не только туристам, но и самим гостиницам: ранние продажи позволяют планировать загрузку, персонал и закупки на сезон.

Что будет с ценами после Нового года

Как пояснил заместитель директора сети отелей Selectum по маркетингу Влад Фомин, резкого повышения тарифов не ожидается.

"После Нового года мы планируем пересмотреть цены. Впрочем, резкого роста не будет. Корректировки вероятны лишь в тех отелях, где прошла реновация или изменилась концепция", — отметил он.

Скорее всего, корректировка составит до 10-12%, что связано с ростом операционных расходов и плановыми инвестициями.

Таблица: ценовые тенденции летнего сезона 2026

Категория Текущие базовые цены (евро/ночь) Изменения до января Прогноз после января 4★ отели (BB/HB) 90-130 € Без изменений +5-8% 5★ отели (AI/ULTRA AI) 150-220 € Без изменений +7-10% Виллы и сьюты 350-600 € Высокий спрос +10-12% Бутик-отели 120-180 € Сохраняются скидки +5%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: откладывать бронирование до весны.

→ Последствие: отсутствие номеров нужной категории и повышение цен.

→ Альтернатива: зафиксировать бронь сейчас и оплатить позже по условиям туроператора.

• Ошибка: не учитывать скидки раннего бронирования.

→ Последствие: потеря 10-15% выгоды.

→ Альтернатива: уточнять акции у агентств или напрямую у отелей.

• Ошибка: полагаться на курс валюты.

→ Последствие: возможное подорожание при оплате в евро весной.

→ Альтернатива: выбирать туры с фиксированной ценой в рублях.

Почему выгодно бронировать сейчас

Лучший выбор номеров. В начале продаж доступны все категории, включая премиальные. Фиксация цены. Даже если тарифы вырастут после января, ранняя бронь останется по прежней стоимости. Гибкие условия оплаты. Многие туроператоры позволяют внести частичный депозит, а остаток оплатить ближе к вылету. Бонусы от отелей. Ранние гости получают дополнительные привилегии: трансфер, апгрейд номера или бесплатный спа-пакет.

А что если цены всё-таки вырастут?

Отельеры уверяют, что рост не будет резким, но возможен в отдельных сегментах. Повышение может коснуться премиальных курортов Анталии, Белека и Бодрума, где уже завершены масштабные реновации и внедрены новые концепции питания и развлечений.

С другой стороны, средний ценовой сегмент — Kemer, Alanya, Side - останется стабилен, так как там конкуренция выше и отели стремятся удержать российских туристов.

Плюсы и минусы раннего бронирования

Плюсы Минусы Существенная экономия Необходимость планировать заранее Широкий выбор номеров Возможны изменения планов отпуска Гарантированная цена Иногда требуется предоплата Бонусы и скидки отелей Перенос даты выезда может стоить доплаты

FAQ

Когда лучше бронировать отель на лето в Турции?

Оптимально — с ноября по февраль. В этот период действуют максимальные скидки.

Можно ли оплатить не сразу всю сумму?

Да, туроператоры и отели часто позволяют внести только часть суммы, а остаток оплатить за 2-3 месяца до поездки.

Будет ли дефицит номеров летом 2026?

В популярных отелях Белека и Кемера — вероятно. Премиальные категории бронируют первыми.

Мифы и правда

• Миф: раннее бронирование невыгодно, потому что цены потом снижаются.

Правда: летом акции практически не действуют, а цены растут вместе с загрузкой.

• Миф: в евро платить опасно — курс нестабилен.

Правда: можно зафиксировать стоимость в рублях через туроператора.

• Миф: скидки только для европейцев.

Правда: россиянам доступны те же условия и акции.

Интересные факты