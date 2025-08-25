Секреты бюджетного питания в Турции: как обойтись без разорения на еду

Турция за последние годы ощутимо подорожала — и это заметно не только в отелях и на транспорте, но и в кафе и ресторанах. Об этом пишет автор блога "Блокнот путешественника", рассказывая о 11-дневной поездке по стране.

Если раньше туристы могли пообедать в ресторане буквально "за три копейки", то сегодня ситуация изменилась. Особенно высоки цены в заведениях на набережных, где стоимость основных блюд начинается от 500 лир, а средний чек доходит до 700. При этом даже с учетом выгодного курса (1 лира — около 2 рублей) ежедневное питание вдвоем оказывается заметным ударом по кошельку.

Какое питание выбрать

Тем не менее, ресторанами на набережных гастрономическая карта Турции не ограничивается. Если немного свернуть с туристических маршрутов, можно найти приемлемые цены и аутентичную кухню.

Симит - популярная уличная выпечка, посыпанная кунжутом, продается по цене от 20 до 45 лир.

- популярная уличная выпечка, посыпанная кунжутом, продается по цене от 20 до 45 лир. Гёзлеме - традиционные лепешки, которые подают с разными начинками. Две лепешки с чаем и салатом обошлись путешественникам в 400 лир.

- традиционные лепешки, которые подают с разными начинками. Две лепешки с чаем и салатом обошлись путешественникам в 400 лир. Пиде - турецкий вариант пиццы. В деревне Шириндже пиде с фаршем, салат и напитки стоили 600 лир.

- турецкий вариант пиццы. В деревне Шириндже пиде с фаршем, салат и напитки стоили 600 лир. Донер (шаурма) - повсеместно встречающееся блюдо, цена которого на второстепенных улицах Стамбула составляет 100-150 лир.

- повсеместно встречающееся блюдо, цена которого на второстепенных улицах Стамбула составляет 100-150 лир. Кебаб - одно из самых сытных и популярных блюд. В Анталии куриный шашлык с закусками обошелся в 500 лир, но порции хватило на двоих.

Опыт путешествия

Автор отмечает, что гастрономические впечатления сильно зависели от региона. Так, в Каше удалось попробовать мусаку в греческом стиле за 650 лир (две порции с айраном и закусками), а в Фетхие за 405 лир был накрыт целый стол — две пасты, бургер, донер и сок.

Были и менее удачные находки. Например, на озере Бафа подали "не самый вкусный" кебаб, который, по мнению путешественников, приготовили в духовке вместо традиционного мангала. Цена — 550 лир — не соответствовала ожиданиям.

Альтернатива кафе и ресторанам

Существенно сэкономить помогали рынки и супермаркеты. В мае в Турции как раз сезон клубники, черешни и абрикосов — килограмм свежих ягод стоил около 100-150 лир. Помидоры на рынке в Фетхие можно было купить за 20 рублей в пересчете, что вызвало у туристов "легкий шок".

Хлеб стоил 12-30 лир, сыр и масло — около 100, айран — 8-20 лир. А вот колбаса не пришлась по вкусу, в первую очередь из-за отсутствия привычной свинины.

Турецкие завтраки

Практически во всех отелях стоимость проживания включала завтраки. Это был важный критерий выбора жилья. В Анталии гостей ждал настоящий "царский" шведский стол, тогда как в Чешме и Памуккале выбор оказался скромнее.

Меню в основном повторялось: яйца в разных вариантах, сыры, хлеб, овощи, зелень, колбасы, джемы и сухие завтраки.

Итоги поездки

За 11 дней на питание двоих ушло 10 220 лир — без учета алкоголя. Это сумма за все: еду в кафе, продукты с рынка и даже воду. В рублях — около 20 тысяч.

Таким образом, питание в Турции сегодня может быть как дорогим, так и вполне доступным — всё зависит от того, где именно вы решите остановиться перекусить. Турция остается страной контрастов, где туристу всегда доступен выбор: ресторан на набережной или скромное, но вкусное кафе во дворе.