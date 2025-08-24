Почему школьные каникулы — это лучшее время для поездки в Турцию: узнайте, что предлагает октябрь

Туроператоры отмечают заметный рост интереса к Турции в ноябре. Особенно востребованы первые числа месяца, что связано с осенними каникулами у школьников: по рекомендации Минпросвещения, они в большинстве регионов приходятся на период с 25 октября по 4 ноября.

Корреспондент изучил предложения на туры с вылетом из Москвы для семьи из двух взрослых и одного школьника в даты с 28 октября по 3 ноября.

Аланья

В этом курортном городе минимальная цена за отдых "все включено" составляет около 150 тысяч рублей. За эти деньги предлагают трёхместный стандарт в отеле Club Bayar Beach 4*. Более комфортные условия доступны в Nox Inn Deluxe 5*: размещение в улучшенном номере с системой ultra all inclusive обойдётся примерно в 187 тысяч рублей. Популярный Utopia World 5* предлагает отдых по ultra all inclusive от 267 тысяч рублей, где туристам предоставляют однокомнатный номер категории Villa room.

Сиде

Цены здесь несколько выше. За 150-160 тысяч рублей туристам предлагают только стандартные номера с завтраками в трёхзвёздочном Aroma Butik Hotel. Чтобы отдохнуть в формате ultra all inclusive в Water Side Resort & Spa 5*, придётся доплатить ещё 40-50 тысяч рублей. А проживание в бунгало отеля Voyage Sorgun 5* с системой ultra all начинается от 317 тысяч рублей.

Белек

На курорте, где даже в начале ноября можно рассчитывать на пляжный отдых, стартовые цены составляют 200 тысяч рублей - столько стоит трёхместный стандарт с завтраками в Olympic 3*. Более комфортный вариант — SY Hotels Belek 5* с системой ultra all inclusive — обойдётся в 212 тысяч рублей. В элитных комплексах стоимость значительно выше: улучшенный номер с видом на море в Kaya Palazzo Golf Resort 5* стоит от 405 тысяч рублей, а семейный номер в Cullinan Belek 5* - от 527,5 тысячи рублей. При этом вид на море в последнем случае не гарантирован.