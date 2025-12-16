Стамбул разворачивается к Брюсселю: Эрдоган дал сигнал по сближению с ЕС

На заседании правительства в понедельник обсуждались возможные шаги и параметры дорожной карты для развития диалога между Анкарой и Брюсселем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hürriyet: президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил кабинету министров детально проработать вопрос сближения Турции с Евросоюзом.

Дорожная карта без финальных решений

По информации источников Hürriyet, после указания Эрдогана министры рассмотрели перспективы отношений с ЕС и меры, которые могут быть предприняты в рамках процесса возможного сближения. В числе тем фигурировало и полное членство Турции в Евросоюзе, остающееся формально заявленной целью Анкары на протяжении десятилетий. При этом, как подчёркивается, итоги обсуждения не привели к конкретным решениям.

Таможенный союз и визы как практическая повестка

Источники отмечают, что в дальнейшем на повестке могут оказаться вопросы обновления Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также ускорение работы по либерализации визового режима. Эти направления традиционно воспринимаются как наиболее прикладные и измеримые, поскольку напрямую затрагивают торговлю, передвижение граждан и интересы бизнеса.

Почему переговоры буксуют годами

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что переговоры о членстве Турции в Евросоюзе остаются без движения, и Брюсселю необходимо открыть новые главы. Однако в Еврокомиссии, как сообщалось ранее, выражали сомнения в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатировали, что переговоры о членстве находятся с 2018 года в тупике. Эти оценки остаются ключевым ограничителем для любого сценария ускорения.

Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведёт с 2005-го. Для сравнения: Северная Македония стала кандидатом в 2005 году, Черногория — в 2010-м, Сербия — в 2012-м. Последней страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 году — её процесс занял 10 лет. На этом фоне поручение Эрдогана выработать дорожную карту выглядит как попытка вернуть Турции управляемую траекторию в отношениях с Евросоюзом, даже если конечная цель по-прежнему остаётся далёкой.