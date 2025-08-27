Праздник на вашей кухне: эскалопы, которые порадуют даже самых привередливых

Хотите порадовать близких вкусным и сытным блюдом без лишних хлопот? Эскалопы из индейки — отличное решение! Они готовятся быстро, требуют минимум продуктов, а результат неизменно радует сочностью и ароматом.

Что понадобится

Филе индейки — 600 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Паприка, чесночный порошок, соль, перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте филе индейки поперёк волокон на пласты толщиной около 1,5 см. Можно купить уже нарезанные эскалопы — так ещё быстрее! Смешайте в миске паприку, чесночный порошок, соль и чёрный перец. Обваляйте каждый кусочек мяса в этой ароматной смеси с двух сторон.

Слегка пройдитесь молоточком по эскалопам, стараясь не порвать мясо. Делайте это уже со специями — так вкус лучше пропитается. Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масел. Выложите эскалопы и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Правильно приготовленные эскалопы должны сохранить сочность. Мясо должно из розового стать белым, а если проткнуть эскалоп ножом, сок из него должен вытекать прозрачный. Готовое мясо отлично сочетается со свежими овощами, зеленью или вашим любимым гарниром.