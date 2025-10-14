Когда в Европе уже носят пальто, Турция всё ещё зовёт на пляж

Пока в Европе уже достают куртки, на побережье Турции продолжается настоящее лето. Октябрь здесь выдался по-настоящему щедрым: солнечные дни, тёплое море и почти полное отсутствие дождей превратили бархатный сезон в идеальный период для отдыха.

В Анталье и Аланье воздух днём прогревается до +26 °C, море — до +25 °C. По словам местных жителей, на пляжах царит оживление, особенно в районе Авсаллара, где отдыхающие не спешат сворачивать пляжные полотенца даже в октябре.

"Особенно жарко в Авсалларе. В выходной день было очень много купающихся", — рассказала турагент проживающая в Турции.

Погода радует стабильностью

Синоптики Gismeteo подтверждают: жара не собирается отступать. В течение ближайших десяти дней температура на южных курортах — в Анталье, Аланье и Сиде — сохранится на уровне +25…+26 °C. Лишь ночи станут немного прохладнее — около +19 °C. На Эгейском побережье, в Бодруме, будет всего на один градус ниже, а небо — такое же ясное.

Осадков не прогнозируется, влажность умеренная, а море по-прежнему идеально подходит для купания. Туристы отмечают, что вода тёплая, волны — мягкие, а воздух не обжигает, как летом.

Отели продлевают сезон

Бархатный сезон оказался настолько удачным, что многие гостиницы решили не спешить с закрытием.

"Высокий сезон в этом году продлился дольше обычного", — отметили в отеле Ela Excellence Resort 5* (Белек).

В LIU Resorts 5* также поделились, что текущая осень стала для них самой успешной за три года.

"Погода не подвела — увидели и весну, и жаркое лето, и приятную осень", — добавили в администрации LIU Resorts 5*.

Здесь планируют принимать гостей до 16 ноября, а в Selectum Luxury Resort 5* - до конца месяца. Таким образом, туристы успеют насладиться пляжным отдыхом даже в ноябре.

Почему октябрь — лучший месяц для отдыха в Турции

Мягкий климат. Нет изнуряющей жары, температура комфортная и для детей, и для пожилых. Тёплое море. Средняя температура воды держится на уровне +24…+25 °C. Меньше туристов. После сентября пляжи и рестораны становятся свободнее. Выгодные цены. Стоимость туров снижается на 20-30 % по сравнению с летом. Уютная атмосфера. Природа окрашивается в мягкие осенние тона, а воздух становится особенно чистым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что в октябре в Турции уже холодно.

Последствие: можно упустить возможность насладиться морем без толп.

Альтернатива: выбрать курорты Средиземноморья (Анталья, Аланья, Сиде), где купальный сезон длится до середины ноября.

Ошибка: ехать без солнцезащитных средств.

Последствие: ожоги даже при мягком солнце.

Альтернатива: использовать SPF 30+, особенно на пляже и при прогулках по набережной.

Ошибка: планировать поездку на короткий срок.

Последствие: сложно успеть насладиться погодой и расслабиться.

Альтернатива: взять хотя бы 7-10 дней — сейчас авиабилеты и туры дешевле.

А что если хочется не только пляжа

Осенние месяцы — идеальное время для экскурсий: нет изнуряющей жары, а пейзажи особенно красивы. Из Антальи можно отправиться:

• в древний город Перге и амфитеатр Аспендоса;

• на водопады Куршунлу;

• на прогулку по старому городу Калеичи;

• в поход в национальный парк Кепрюлю-Каньон.

Плюсы и минусы отдыха в октябре

Плюсы Минусы Тёплое море и солнце без жары Более прохладные ночи Меньше туристов и очередей Некоторые отели начинают закрываться к ноябрю Низкие цены на туры Возможны редкие ветреные дни Отличные условия для экскурсий Укороченный световой день

Советы шаг за шагом

Выбирайте южные курорты — Аланью, Анталью, Белек. Бронируйте отели с подогреваемыми бассейнами на случай прохладных вечеров. Возьмите лёгкую куртку или худи — ночи уже не летние. Не забывайте солнцезащиту и головной убор. Для экскурсий — удобная обувь и бутылка воды.

Интересные факты

• Средиземноморское побережье Турции принимает туристов почти 300 дней в году.

• В октябре температура воды выше, чем в начале июня.

• В Аланье солнечных дней больше, чем в Афинах.

Исторический контекст

Ещё 20 лет назад курортный сезон в Турции заканчивался в конце сентября. Но с развитием инфраструктуры и изменением климата октябрь стал полноценным "третьим летом". Сегодня многие туроператоры специально продвигают октябрьские туры как лучший период для семейного отдыха.