Когда в Европе уже носят пальто, Турция всё ещё зовёт на пляж
Пока в Европе уже достают куртки, на побережье Турции продолжается настоящее лето. Октябрь здесь выдался по-настоящему щедрым: солнечные дни, тёплое море и почти полное отсутствие дождей превратили бархатный сезон в идеальный период для отдыха.
В Анталье и Аланье воздух днём прогревается до +26 °C, море — до +25 °C. По словам местных жителей, на пляжах царит оживление, особенно в районе Авсаллара, где отдыхающие не спешат сворачивать пляжные полотенца даже в октябре.
"Особенно жарко в Авсалларе. В выходной день было очень много купающихся", — рассказала турагент проживающая в Турции.
Погода радует стабильностью
Синоптики Gismeteo подтверждают: жара не собирается отступать. В течение ближайших десяти дней температура на южных курортах — в Анталье, Аланье и Сиде — сохранится на уровне +25…+26 °C. Лишь ночи станут немного прохладнее — около +19 °C. На Эгейском побережье, в Бодруме, будет всего на один градус ниже, а небо — такое же ясное.
Осадков не прогнозируется, влажность умеренная, а море по-прежнему идеально подходит для купания. Туристы отмечают, что вода тёплая, волны — мягкие, а воздух не обжигает, как летом.
Отели продлевают сезон
Бархатный сезон оказался настолько удачным, что многие гостиницы решили не спешить с закрытием.
"Высокий сезон в этом году продлился дольше обычного", — отметили в отеле Ela Excellence Resort 5* (Белек).
В LIU Resorts 5* также поделились, что текущая осень стала для них самой успешной за три года.
"Погода не подвела — увидели и весну, и жаркое лето, и приятную осень", — добавили в администрации LIU Resorts 5*.
Здесь планируют принимать гостей до 16 ноября, а в Selectum Luxury Resort 5* - до конца месяца. Таким образом, туристы успеют насладиться пляжным отдыхом даже в ноябре.
Почему октябрь — лучший месяц для отдыха в Турции
-
Мягкий климат. Нет изнуряющей жары, температура комфортная и для детей, и для пожилых.
-
Тёплое море. Средняя температура воды держится на уровне +24…+25 °C.
-
Меньше туристов. После сентября пляжи и рестораны становятся свободнее.
-
Выгодные цены. Стоимость туров снижается на 20-30 % по сравнению с летом.
-
Уютная атмосфера. Природа окрашивается в мягкие осенние тона, а воздух становится особенно чистым.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что в октябре в Турции уже холодно.
Последствие: можно упустить возможность насладиться морем без толп.
Альтернатива: выбрать курорты Средиземноморья (Анталья, Аланья, Сиде), где купальный сезон длится до середины ноября.
-
Ошибка: ехать без солнцезащитных средств.
Последствие: ожоги даже при мягком солнце.
Альтернатива: использовать SPF 30+, особенно на пляже и при прогулках по набережной.
-
Ошибка: планировать поездку на короткий срок.
Последствие: сложно успеть насладиться погодой и расслабиться.
Альтернатива: взять хотя бы 7-10 дней — сейчас авиабилеты и туры дешевле.
А что если хочется не только пляжа
Осенние месяцы — идеальное время для экскурсий: нет изнуряющей жары, а пейзажи особенно красивы. Из Антальи можно отправиться:
• в древний город Перге и амфитеатр Аспендоса;
• на водопады Куршунлу;
• на прогулку по старому городу Калеичи;
• в поход в национальный парк Кепрюлю-Каньон.
Плюсы и минусы отдыха в октябре
|Плюсы
|Минусы
|Тёплое море и солнце без жары
|Более прохладные ночи
|Меньше туристов и очередей
|Некоторые отели начинают закрываться к ноябрю
|Низкие цены на туры
|Возможны редкие ветреные дни
|Отличные условия для экскурсий
|Укороченный световой день
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте южные курорты — Аланью, Анталью, Белек.
-
Бронируйте отели с подогреваемыми бассейнами на случай прохладных вечеров.
-
Возьмите лёгкую куртку или худи — ночи уже не летние.
-
Не забывайте солнцезащиту и головной убор.
-
Для экскурсий — удобная обувь и бутылка воды.
Интересные факты
• Средиземноморское побережье Турции принимает туристов почти 300 дней в году.
• В октябре температура воды выше, чем в начале июня.
• В Аланье солнечных дней больше, чем в Афинах.
Исторический контекст
Ещё 20 лет назад курортный сезон в Турции заканчивался в конце сентября. Но с развитием инфраструктуры и изменением климата октябрь стал полноценным "третьим летом". Сегодня многие туроператоры специально продвигают октябрьские туры как лучший период для семейного отдыха.
