Холодец, который не стыдно поставить на праздничный стол: рецепт без запаха и лишнего жира

Что, если классический холодец с его насыщенным и иногда тяжеловатым ароматом вам не по душе? Есть прекрасная альтернатива — нежный, светлый и удивительно полезный студень из индейки. Это блюдо кардинально меняет представление о традиционной закуске: оно получается легким, диетическим и в то же время невероятно ароматным. Его секрет — в особом выборе мяса и специй, которые раскрываются по-новому.

Почему именно индейка

Это мясо — настоящая находка для здорового питания. Оно богато белком, железом, фосфором и витаминами группы B, при этом содержит мало жира и легко усваивается. Именно индейка часто рекомендуется для детского и диетического меню. А благодаря особым желирующим веществам, содержащимся в костях, крыльях и ножках, бульон из нее застывает идеально, даже без добавления желатина. Это делает блюдо не только вкусным, но и максимально натуральным.

Ключ к успеху: правильные ингредиенты

Основа идеального холодца — это баланс мяса и бульона. Для навара и желирующего эффекта идеально подходят костные части: крылья, голени, шея. А для самой мясной составляющей лучше взять бедро индейки — оно сочное и нежное. Не экономьте на специях! Они создают тот самый неповторимый букет.

Вам понадобится:

Бедро индейки: 0,5 кг (для нежного мяса)

Крылья индейки: 500 г (для навара и желирования)

Морковь: 1 шт. (средняя)

Лук репчатый: 1 шт. (средний)

Чеснок: 3 зубчика (для пикантной нотки)

Лавровый лист: 1 шт.

Перец горошком и душистый перец: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление: от бульона до застывания

Подготовка и первая варка

Как сделать холодец из индейки без желатина? Подготовьте необходимые продукты. Для холодца лучше взять костные части, в данном случае это крыло или плечо индейки, можно использовать голень, шею — эти части индейки содержат желирующие вещества и тогда холодец будет держать форму и без желатина. Для мясной составляющей лучше взять бедро индейки. Морковь и лук берите среднего размера, набор специй подбирайте по вкусу.

Основной процесс

Выбирайте для варки кастрюлю с толстым дном — так тепло распределяется равномерно. Мясо залейте холодной водой, полностью его покрыв. После закипания снимите шумовкой всю пену. Это важно для получения красивого прозрачного бульона. Убавьте огонь до среднего и варите под крышкой около 2 часов, периодически снимая жир и пену.

Добавление овощей и специй

Когда мясо станет мягким и легко будет отделяться от кости, пора добавлять овощи. Опустите в бульон целую очищенную морковку и луковицу (её можно даже слегка подпечь на сухой сковороде для красивого цвета бульона). Добавьте соль и все специи. Продолжайте варить еще 20-30 минут — этого достаточно, чтобы овощи отдали свой аромат, но не разварились.

Разделение и ароматизация

Аккуратно слейте бульон через дуршлаг в чистую миску. Мясо и овощи переложите в отдельную тару и дайте немного остыть. Для аромата добавьте в холодец чеснок. В самом холодце я его не оставляю. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс и добавьте в бульон. Бульон доведите до кипения и процедите через мелкое сито, избавляясь от мелких частиц, костей и чеснока. Этот трюк сделает бульон кристально чистым.

Подготовка мяса и формовка

Теперь займемся мясной частью. Отделите мясо от костей и хрящей. Его можно разобрать на волокна вилкой или нарезать аккуратными кусочками — кому как нравится. Холодец можно выложить в специальную посуде для холодца, а можно порционно. Один из вариантов порционной подачи холодца — в пластиковых контейнерах. В них удобно доставать холодец из холодильника частями, и удобно подавать на стол, для этого следует лишь перевернуть формочку и выложить холодец на тарелку. На дно формы для красоты можно выложить ломтики отварной моркови, зелень петрушки или горошек.

Финальный аккорд

Разложите подготовленное мясо по формам и залейте процеженным ароматным бульоном. Не торопитесь сразу ставить его в холодильник! Дайте ему полностью остыть при комнатной температуре, и только потом отправляйте застывать на несколько часов (а лучше на ночь) в холодильник.

Подача

Готовый застывший холодец подавайте холодным. Он отлично сочетается с картофелем. Для остроты вкуса можно предложить к нему горчицу. Приятного аппетита! Подавайте его холодным, дополнив хреном, горчицей или зернистой горчицей — это классика, которая оттеняет вкус идеально.

Интересный факт: холодец имеет глубокие исторические корни. Блюда, похожие на него, были практически у всех народов Европы. Во Франции это potée, в Германии — Sulz, в Польше — galareta. И везде его ценили за способность сохранять питательные свойства мяса в холодное время года.