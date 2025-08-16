Диетический холодец: как получить идеальное желе без желатина

Любите холодец, но не переносите тяжёлый вкус свинины или говядины? Попробуйте нежный вариант из индейки! Он получается диетическим, но при этом сохраняет насыщенный вкус и идеально застывает даже без желатина.

Почему индейка?

Обычный холодец часто ассоциируется с жирным бульоном и резким запахом. Индейка же даёт лёгкий, но ароматный навар, а мясо остаётся сочным и нежным.

Что понадобится

Мясо: бедро (0,5 кг) и крылья (500 г) индейки — они содержат желирующие вещества.

Овощи: морковь (1 шт.), лук (1 шт.), чеснок (3 зубчика).

Специи: лавровый лист, душистый и чёрный перец, соль.

Как готовить

Кусочки индейки залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на среднем огне 2 часа, периодически удаляя жир. Добавьте овощи и специи, готовьте ещё 20-30 минут.

Отделите мясо от костей, нарежьте или разберите на волокна. Бульон процедите, добавьте пропущенный через пресс чеснок, доведите до кипения. Разложите мясо по формочкам, залейте бульоном. Для красоты добавьте морковь, зелёный горошек или зелень. Охладите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник до застывания.

Подавайте с горчицей или хреном — идеально к праздничному столу.