Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заливное из рыбы
Заливное из рыбы
© commons.wikimedia.org by marco dodero is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:07

Диетический холодец: как получить идеальное желе без желатина

Диетологи рекомендуют холодец из индейки как лёгкую альтернативу традиционному

Любите холодец, но не переносите тяжёлый вкус свинины или говядины? Попробуйте нежный вариант из индейки! Он получается диетическим, но при этом сохраняет насыщенный вкус и идеально застывает даже без желатина.

Почему индейка?

Обычный холодец часто ассоциируется с жирным бульоном и резким запахом. Индейка же даёт лёгкий, но ароматный навар, а мясо остаётся сочным и нежным.

Что понадобится

  • Мясо: бедро (0,5 кг) и крылья (500 г) индейки — они содержат желирующие вещества.
  • Овощи: морковь (1 шт.), лук (1 шт.), чеснок (3 зубчика).
  • Специи: лавровый лист, душистый и чёрный перец, соль.

Как готовить

Кусочки индейки залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на среднем огне 2 часа, периодически удаляя жир. Добавьте овощи и специи, готовьте ещё 20-30 минут.

Отделите мясо от костей, нарежьте или разберите на волокна. Бульон процедите, добавьте пропущенный через пресс чеснок, доведите до кипения. Разложите мясо по формочкам, залейте бульоном. Для красоты добавьте морковь, зелёный горошек или зелень. Охладите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник до застывания.

Подавайте с горчицей или хреном — идеально к праздничному столу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Италия изымает партии брокколи Bel Sapore и Vittoria из-за вспышки ботулизма сегодня в 2:17

Вкусный овощ стал смертельной ловушкой — в Италии массово изымают продукцию

В Италии разразилась паника из-за смертельной брокколи: две жертвы, десятки пострадавших и срочный отзыв опасных партий овоща.

Читать полностью » Рецепт холодного десерта с печеньем, ванильным и шоколадным кремом сегодня в 1:27

Не мороженое и не торт: этот холодный десерт с печеньем станет хитом лета

Лёгкий и освежающий десерт без духовки: печенье, крем и шоколад. Готовится просто, а выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

Читать полностью » Как правильно запечь минтай с помидорами и сыром – инструкция от шеф-повара сегодня в 1:17

Как приготовить минтай с помидорами за 30 минут и поразить гостей

Узнайте, как быстро приготовить минтай с помидорами и сыром в духовке. Простой и вкусный рецепт, который станет настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью » Как правильно запекать говядину в рукаве для духовки — рекомендации шеф-поваров сегодня в 1:10

Мясо нежнее облака: как добиться идеальной текстуры за 3 часа

Откройте для себя удивительный рецепт запечённой говядины в рукаве! Это блюдо порадует вас своей нежностью и вкусом, идеально подойдёт для семейного ужина.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют куриный салат как источник белка и витаминов сегодня в 0:59

Этот салат едят все, но готовят неправильно: секрет идеального сочетания

Простой, но эффектный салат с курицей, огурцом и сыром — идеальное блюдо для любого случая. Узнайте, как сделать его по-настоящему вкусным!

Читать полностью » Мелисса Томпсон рассказала, как использовать тамаринд в соусах и салатных заправках сегодня в 0:15

Не апельсин и не киви: вот что придаёт блюдам кислинку и карамельную сладость

Тамаринд — тропический фрукт, который может изменить вкус любого блюда. Узнайте, как шефы используют его от десертов до острых соусов.

Читать полностью » Клюквенная настойка: как приготовить алкогольный напиток на самогоне сегодня в 0:04

Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Настойка на клюкве и самогоне — идеальный баланс сладости и кислинки. Узнайте, как приготовить этот ароматный напиток всего из трёх ингредиентов!

Читать полностью » Исследование: бобовые помогают вывести лишний холестерин и укрепляют здоровье сердца вчера в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Фасоль и нут — не просто гарнир. Учёные доказали: всего одна чашка в день может снизить холестерин и защитить от инфаркта. Рассказываем, как это работает.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты рекомендуют: зачем нужно сажать сидераты после лука
Дом

Мини-аквариум на рабочем столе: преимущества и недостатки
Садоводство

Опытные садоводы советуют обрезать лаванду 8 августа по правилу 8-8-8
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Авто и мото

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания
Дом

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры
Питомцы

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru