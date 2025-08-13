Ужасные 35,6% инфляции: как это влияет на цены для отдыхающих в Турции
Неужели Турция стала настолько дорогой? Турист из Уэльса, поделившийся своими впечатлениями в TikTok, утверждает, что отдых этой весной в стране обошёлся ему дороже, чем когда-либо — "так дорого в стране еще никогда не было" (источник: TikTok).
Британец рассказывал, что летом 2025 года цены на всё взлетели — еда и напитки на улице, раньше доступные, теперь стоят существенно дороже. "Вы их потратите. Цены на все резко подскочили", — отметил он и даже посоветовал: "не утруждать себя поездкой в страну".
Что постоянно дорожает: взглянем шире
- Туристические цены взлетают на фоне инфляции. По данным Eurostat, в июне 2025 года индекс туристической инфляции — охватывающий проживание и питание — в Турции достиг 35,6 %, что значительно выше среднеевропейских темпов.
- Отели стараются удержать спрос. Цены на проживание значительно выросли, но отельеры предлагают скидки до 30 % и акции вроде "одна ночь бесплатно", чтобы привлечь гостей.
- Тем не менее, Турция остаётся относительно выгодной. В рейтинге лучших по цене курортов на лето 2025 года Мармарис признан самым доступным — £128,99 за корзину из 10 стандартных туристических товаров. Это примерно на 10 % дешевле, чем в ближайших странах зоны евро.
Почему так происходит?
Вот основные факторы:
- Внутренняя макроэкономическая нестабильность и инфляция. Экономическая напряжённость постепенно подтачивает привычный баланс между ценой и качеством.
- Рост операционных затрат. Работа отелей и ресторанов становится дороже, что отражается на конечных ценах для туристов
- Фиксация официальных цен на достопримечательности. Некоторые популярные места, например, Айя-София, дворец Топкапы или Долмабахче, теперь стоят по 2000 турецких лир (~56 $), что заметно превышает цены предыдущих лет.
- Высокая потребительская инфляция. В мае 2025 года индекс потребительских цен (CPI) в Турции составлял около 75 %, что отражает масштаб инфляционных процессов.
Что это означает для туристов?
- Будьте готовы потратить больше, особенно если планируете бюджетную поездку.
- Рассматривайте не только центральные курорты. Некоторые из них, например, Мармарис, всё ещё предлагают относительно выгодные условия.
- Следите за спецпредложениями от отелей. Лето активно сопровождается скидками, даже в пиковый сезон.
Турция действительно стала дороже, и британец из Уэльса, поделившийся своими тревогами в TikTok, оказался не одинок — статистика подтверждает, что туристические цены на лето 2025 резко выросли. Тем не менее, при тщательном планировании — выбор по статистически выгодным регионам и использование предложений — поездка может оставаться привлекательной. Всё зависит от гибкости и внимательности путешественника.
