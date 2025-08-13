Ужасные 35,6% инфляции: как это влияет на цены для отдыхающих в Турции

Неужели Турция стала настолько дорогой? Турист из Уэльса, поделившийся своими впечатлениями в TikTok, утверждает, что отдых этой весной в стране обошёлся ему дороже, чем когда-либо — "так дорого в стране еще никогда не было" (источник: TikTok).

Британец рассказывал, что летом 2025 года цены на всё взлетели — еда и напитки на улице, раньше доступные, теперь стоят существенно дороже. "Вы их потратите. Цены на все резко подскочили", — отметил он и даже посоветовал: "не утруждать себя поездкой в страну".

Что постоянно дорожает: взглянем шире

Туристические цены взлетают на фоне инфляции. По данным Eurostat, в июне 2025 года индекс туристической инфляции — охватывающий проживание и питание — в Турции достиг 35,6 %, что значительно выше среднеевропейских темпов.

Отели стараются удержать спрос. Цены на проживание значительно выросли, но отельеры предлагают скидки до 30 % и акции вроде "одна ночь бесплатно", чтобы привлечь гостей.

Тем не менее, Турция остаётся относительно выгодной. В рейтинге лучших по цене курортов на лето 2025 года Мармарис признан самым доступным — £128,99 за корзину из 10 стандартных туристических товаров. Это примерно на 10 % дешевле, чем в ближайших странах зоны евро.

Почему так происходит?

Вот основные факторы:

Внутренняя макроэкономическая нестабильность и инфляция. Экономическая напряжённость постепенно подтачивает привычный баланс между ценой и качеством. Рост операционных затрат. Работа отелей и ресторанов становится дороже, что отражается на конечных ценах для туристов Фиксация официальных цен на достопримечательности. Некоторые популярные места, например, Айя-София, дворец Топкапы или Долмабахче, теперь стоят по 2000 турецких лир (~56 $), что заметно превышает цены предыдущих лет. Высокая потребительская инфляция. В мае 2025 года индекс потребительских цен (CPI) в Турции составлял около 75 %, что отражает масштаб инфляционных процессов.

Что это означает для туристов?

Будьте готовы потратить больше, особенно если планируете бюджетную поездку.

Рассматривайте не только центральные курорты. Некоторые из них, например, Мармарис, всё ещё предлагают относительно выгодные условия.

Следите за спецпредложениями от отелей. Лето активно сопровождается скидками, даже в пиковый сезон.

Турция действительно стала дороже, и британец из Уэльса, поделившийся своими тревогами в TikTok, оказался не одинок — статистика подтверждает, что туристические цены на лето 2025 резко выросли. Тем не менее, при тщательном планировании — выбор по статистически выгодным регионам и использование предложений — поездка может оставаться привлекательной. Всё зависит от гибкости и внимательности путешественника.