Туризм перетекает за город: глобальный гигант аренды меняет курс, спасаясь от нарастающего давления властей

Глобальная платформа краткосрочной аренды Airbnb меняет стратегию на фоне стремительного роста конкуренции и требований регуляторов. Компания делает ставку на малоосвоенные туристические территории, о чём сообщает издание "Турпром", одновременно сталкиваясь с жёсткой критикой в популярных направлениях.

Инвестиции в сельские регионы Испании

В рамках программы "Compromiso Rural" Airbnb намерена вложить 42,8 млн евро в развитие сельских районов страны. По оценке компании, сельский туризм в Испании существенно уступает по динамике другим европейским рынкам, что создаёт возможности для долгосрочного роста. Инвестиции будут направлены на восстановление жилья, поддержку малого бизнеса, развитие исторических локаций и природных объектов.

Проект также предусматривает рекламные инициативы, ориентированные на продвижение необычных туристических сегментов, включая астротуризм. Модель призвана разгрузить крупные города и стимулировать прибытие туристов в течение всего года, создавая новые точки притяжения за пределами традиционных маршрутов.

"Эти инвестиции укрепят экономику сельских районов и уменьшат туристическую загруженность крупных городов", — заявил Хайме Родригес де Сантьяго, генеральный директор Airbnb в Испании и Португалии.

Конфликт Airbnb с властями Бали

Пока Европа становится зоной расширения, в туристическом секторе Юго-Восточной Азии ситуация развивается иначе. На Бали местные власти резко ужесточают контроль за нелегальной арендой жилья. По информации администрации губернатора, на острове действует свыше 2 тыс. объектов размещения без лицензий, большинство — под управлением иностранных владельцев.

Губернатор Ваян Костер отметил, что растущий поток туристов не отражается на заполняемости официальных отелей, в то время как налоговые поступления снижаются. На конференции PHRI он подверг критике платформы краткосрочной аренды и заявил о планах по введению дополнительных мер регулирования.

"Туристический поток растет, однако заполняемость отелей не увеличивается пропорционально", — отметил Костер, подчеркивая, что нелегальная аренда снижает доходы отрасли.

Ожидается, что в ближайшее время правительство представит новый пакет ограничений, нацеленный на прекращение нелицензированной деятельности и усиление налогового контроля за арендодателями.

Двойственное положение Airbnb на мировом рынке

Контраст между испанской инициативой и ситуацией на Бали демонстрирует стратегические вызовы для платформы. С одной стороны, компания стремится осваивать новые ниши, делая ставку на поддержку сельских территорий. С другой — сталкивается с претензиями регуляторов в регионах с высокой туристической нагрузкой, где её модель вызывает дискуссии о конкуренции, налогах и влиянии на местный бизнес.

В такой ситуации Airbnb одновременно решает задачи экспансии и защиты своих позиций, балансируя между требованиями разных рынков и обновлением собственных подходов к взаимодействию с местными властями.