Паспорт потерян, карта украдена: один шаг, который поможет туристам вернуться в Россию
Потеря паспорта за границей не является критической ситуацией, заверил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. О том, как туристу действовать при утрате документов за рубежом, он рассказал NewsInfo.
Мурадян отметил, что подобные случаи происходят значительно чаще, чем кажется и для туристов предусмотрен четкий порядок действий.
"Ситуация не такая редкая. Люди теряют документы, у них их крадут. Процедура стандартная. Связаться с консульством, попросить родных или близких найти копии документов в России, российский паспорт, чтобы передали копии в консульство", — подсказал эксперт.
Специалист подчеркнул, что туристам не стоит паниковать, если документы утеряны в чужой стране — при оперативном обращении в консульство процесс их восстановления и возвращения домой проходит без осложнений.
"Консульство выдает справку о праве въезда в Россию на основании идентификации гражданина. Это проводят консулы или сотрудники, обладающие правами нотариуса. На основании этого документа оформляется разрешение на выезд из страны пребывания туриста. И по этому документу оформляется разрешение на въезд для пограничной службы, после чего гражданин уезжает домой. Никаких проблем обычно не бывает. Это очень частое явление, к сожалению", — пояснил Мурадян.
