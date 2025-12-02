Паспорт потерян, карта украдена: один шаг, который поможет туристам вернуться в Россию

Потеря паспорта за границей не является критической ситуацией, заверил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. О том, как туристу действовать при утрате документов за рубежом, он рассказал NewsInfo.

Мурадян отметил, что подобные случаи происходят значительно чаще, чем кажется и для туристов предусмотрен четкий порядок действий.

"Ситуация не такая редкая. Люди теряют документы, у них их крадут. Процедура стандартная. Связаться с консульством, попросить родных или близких найти копии документов в России, российский паспорт, чтобы передали копии в консульство", — подсказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что туристам не стоит паниковать, если документы утеряны в чужой стране — при оперативном обращении в консульство процесс их восстановления и возвращения домой проходит без осложнений.