Туризм на подъёме: как безвизовый режим для китайцев перевернул туристический поток в Приморье

Туристический поток в Приморский край из Китая значительно увеличился после введения безвизового режима для граждан КНР. В декабре 2025 года число туристов выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Результаты введения безвизового режима

По словам Набойченко, с 1 декабря 2025 года, когда в Приморье был введён безвизовый режим для граждан Китая, туристический поток из этой страны начал показывать стабильный рост. Основная часть туристов — это индивидуальные путешественники, что также является важным индикатором изменений.

"Туристический поток из Китая в Приморье умеренно показывает рост на 26% по сравнению с тем же периодом в 2024 году, с акцентом на индивидуальных путешественников", — рассказала министр.

За первые девять месяцев 2025 года Приморский край посетило около 416 тыс. китайских туристов. В летний период общее количество туристов в регионе увеличилось на 23%.

Развитие туристической инфраструктуры

Набойченко отметила, что Приморье активно развивает новые маршруты, улучшает сервис и безопасность, чтобы каждый турист уносил с собой тёплые впечатления от пребывания в крае.

"Приморье открыто для дружбы и процветания", — заключила министр.

Кроме того, введение безвизового режима стимулировало рост бронирований и путёвок в Приморье. Многие китайские туристы самостоятельно организуют поездки, но также активно используют приложения для бронирования транспорта, ресторанов и услуг гида-переводчика.

Безвизовый режим для граждан КНР

С 1 декабря 2025 года был официально введён безвизовый режим для граждан Китая, который позволяет им пребывать в России до 30 дней. Этот шаг стал возможен после указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного 1 декабря 2025 года. В ответ Китай также ввёл аналогичный безвизовый режим для граждан России с 15 сентября того же года.