Отпуск по-русски: где провести новогодние каникулы, чтобы и согреться, и не разориться

В России сейчас активно развиваются горнолыжные курорты, для долгих новогодних праздников это актуальный выбор отдыха, считает президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта", руководитель туроператора Олег Алексеев. В беседе с NewsInfo он назвал самые популярные туристические зимние направления.

Среди самых привлекательных направлений отдыха эксперт выделяет горнолыжное.

"Оно развивается сейчас очень активно. Тут и тюбинг, и разные активные виды туризма, отличные отели, отличные рестораны. Сегодня эта тема. С учетом, что большая часть территории России пребывает в долгой зиме. Появляются новые горнолыжные территории от Южно-Сахалинска, где прямо в городе отличный горнолыжный курорт, до самого северо- запада, это Кировск-Мурманская область", — говорит специалист по событийному туризму.

По словам Алексеева, популярными направлениями для январского отдыха остаются крупные города с богатой историей и развитой инфраструктурой.

"Это Москва, Санкт-Петербург, Казань. Сочи, весь южный регион, связанный с городом Большой Сочи, Красная Поляна, Урал", — перечислил эксперт.

В качестве альтернативы Алексеев предлагает обратить внимание на отдых в Тюменской области.

"Тюмень в последнее время набирает обороты и привлекает к себе гостей в любое время года, позиционируют себя как спа-курорты, было открыто достаточное количество геотермальных вод и сегодня там много интересных развитых геотермальных СПА", — рассказал специалист по туризму.

При планировании зимних каникул эксперт порекомендовал учитывать бюджет отдыха.