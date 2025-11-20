Лето дорожает с каждой неделей: выгодные туры исчезают задолго до сезона

Раннее бронирование позволяет получить лучшие цены и широкий выбор туров, отметила эксперт по туризму, учредитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская. В беседе с NewsInfo специалист пояснила, почему подготовку к летнему отдыху стоит начинать уже сейчас.

Эксперт подчеркнула, что туроператоры и отели предлагают самые низкие цены именно при бронировании за три месяца и ранее.

"Сами отели предлагают наиболее выгодные цены. Причем они фиксируются в валюте. В валюте стоимость тура вашего не изменится, это очень важный момент. Если тот же тур посмотрите непосредственно перед вылетом, увидите подорожание минимум процентов на двадцать-тридцать, иногда и выше, в зависимости от спроса на конкретный отель, его популярности", — отметила Подольская.

По ее словам, при раннем бронировании турист получает максимальный выбор вариантов, а при покупке "впритык" вынужден брать то, что осталось, нередко переплачивая.

"Когда мы бронируем туры заранее есть возможность всегда выбрать более подходящий для конкретного туриста вариант из большого количества предложений на рынке", — пояснила она.

Подольская добавила, что дефицит полетных программ снижает вероятность появления горячих предложений. По ее словам, выгодные варианты обычно появляются лишь в узкие периоды низкого спроса или на первом и последнем рейсе чартерных программ.