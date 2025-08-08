Бургер от Ким Чен Ына: что подают пассажирам в небе над КНДР

Российские путешественники, побывавшие в Северной Корее, рассказали Life. ru о необычном угощении, которое им предложили прямо на борту местных авиалиний — бургере по рецепту, приписываемому самому Ким Чен Ыну.

"Подарок" от великого вождя

По словам туристки Дарьи, бортпроводники объявили, что лидер страны "объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой". Это блюдо подали пассажирам во время перелёта, подчеркнув его "особое происхождение".

Культ личности в каждой детали

Туристы отметили, что культ личности в КНДР ощущается повсюду — в быту, транспорте, на телевидении и даже в меню.