Бургер с тушёной свининой и северным соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:01

Бургер от Ким Чен Ына: что подают пассажирам в небе над КНДР

Российские путешественники получили на борту в КНДР бургер, приписываемый Ким Чен Ыну

Российские путешественники, побывавшие в Северной Корее, рассказали Life. ru о необычном угощении, которое им предложили прямо на борту местных авиалиний — бургере по рецепту, приписываемому самому Ким Чен Ыну.

"Подарок" от великого вождя
По словам туристки Дарьи, бортпроводники объявили, что лидер страны "объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой". Это блюдо подали пассажирам во время перелёта, подчеркнув его "особое происхождение".

Культ личности в каждой детали
Туристы отметили, что культ личности в КНДР ощущается повсюду — в быту, транспорте, на телевидении и даже в меню.

"Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении", — рассказали россияне.

