Туристы остались без вылета, а поездка — без гарантий: отмена рейса в Венесуэлу вызвала волну жалоб

Отмена одного рейса оказалась достаточной, чтобы десятки российских туристов не смогли вовремя покинуть Венесуэлу и вернуться в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, уточняя, что ближайший вылет из Каракаса был запланирован на 5 января, но уже отменён. В результате часть путешественников остаётся в стране без понятного понимания сроков возвращения.

Ситуация затронула не только тех, кто уже находится за рубежом, но и туристов, которые должны были вылететь в Венесуэлу из Москвы в тот же день. По данным канала, у них возникли сложности с отказом от поездки: при самостоятельном расторжении тура средства не возвращают. Всё это усиливает напряжённость и заставляет людей ждать официальных разъяснений.

Отменённый рейс и туристы, которые не могут вылететь

SHOT сообщает, что рейс из венесуэльской столицы в Москву, который должен был состояться 5 января, отменили. В результате десятки российских туристов остаются в Венесуэле. Отмечается, что речь идёт именно о ближайшем вылете, поэтому альтернативные варианты возвращения для многих становятся ограниченными.

По информации канала, путешественники выражают беспокойство из-за невозможности вернуться домой. Они ожидают комментариев и конкретных решений со стороны представителей турбизнеса, а также дипмиссии. На фоне неопределённости люди пытаются понять, как будут организованы дальнейшие действия и какие варианты выезда возможны.

Проблемы у тех, кто должен был лететь из Москвы

С другой сложностью столкнулись россияне, которые планировали отправиться из Москвы в Венесуэлу 5 января. Как пишет SHOT, для них отмена рейса обернулась вопросом финансовых потерь. Отмечается, что при самостоятельном отказе от тура деньги за него не возвращают.

Таким образом, ситуация разделилась на две части: одни туристы уже находятся в Венесуэле и ждут возможности вылета, другие — ещё в России и пытаются решить проблему отменённой поездки без потери средств. По данным канала, обе группы ждут разъяснений от участников туристического рынка и официальных структур.