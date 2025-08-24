Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Севастополь
Севастополь
© commons.wikimedia.org by Insider is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:39

Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Особенно отмечалось почти трехкратное увеличение экскурсионного потока, что свидетельствует о растущем интересе к культурно-историческому наследию города-героя. Губернатор связывает эти достижения с созданием новых точек притяжения, среди которых выделяется музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", ставший значимым объектом культурного наследия.

Министр Решетников отметил комплексное развитие Севастополя, подчеркнув значительный потенциал для дальнейшего экономического роста не только в tourism, но и в промышленности, сельском хозяйстве и IT-сфере. Ранее позитивную оценку преобразованиям в городе дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выделившая модернизацию системы здравоохранения и возрождение промышленного и рыбопромышленного комплексов.

Создание современной инфраструктуры и развитие туристического кластера позволяют Севастополю укреплять статус одного из ключевых направлений для российского туризма, способствуя повышению экономики региона, отмечают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму объявлено штормовое предупреждение вчера в 18:37

Погода готовит сюрпризы: на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы!

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Крыму 23 августа: сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Читать полностью » Падение дрона в Ростовской области вызвало задержание около 40 поездов вчера в 11:03

БПЛА нарушил движение поездов: пассажиры столкнулись с масштабными задержками

В Ростовской области произошел серьезный сбой в движении железнодорожного транспорта, вызванный падением беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к повреждению контактной сети, что потребовало экстренной остановки движения для обеспечения безопасности. По последней информации РЖД, движение удалось возобновить в сжатые сроки.

Читать полностью » В Астрахани открылся юбилейный Каспийский медиафорум с участием представителей пяти стран 22.08.2025 в 23:57

Мост между цивилизациями: как Каспийский медиафорум стал площадкой для диалога всего региона

В Астрахани состоялось торжественное открытие юбилейного десятого Каспийского медиафорума, который собрал более 700 представителей медиасообщества, научных кругов, дипломатического корпуса и экологов из России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана. В онлайн-формате к мероприятию присоединились около трех тысяч участников из различных стран мира.

Читать полностью » В Крыму завершены аварийные работы на водопроводе Феодосия–Судак 22.08.2025 в 20:02

Крым возвращается к привычной жизни: когда будет восстановлено водоснабжение

Аварийные работы на водопроводе Феодосия-Судак завершены, и вода вернётся к жителям Крыма. Подвоз воды и организация для населения помогли минимизировать последствия.

Читать полностью » В Крыму начался сбор нектаринов 22.08.2025 в 18:02

Урожай нектаринов в Крыму под ударом: спасут ли аграриев 400 миллионов рублей

Сезон сбора нектаринов в Крыму начался, но ухудшующееся климатическое состояние предсказывает снижение урожая на 18–25%. Узнайте, как государство помогает аграриям.

Читать полностью » УФСБ и МВД прекратили деятельность мошенников в Крыму 22.08.2025 в 15:56

Новое телефонное мошенничество: как украинские кол-центры обманывали россиян

В Крыму остановлена сеть кол-центров, использовавшая SIM-боксы для телефонного мошенничества. Узнайте, как это работало и какие меры безопасности применить, чтобы не стать жертвой аферистов.

Читать полностью » В Крыму пресечена деятельность сети телефонных мошенников, связанных с Украиной 22.08.2025 в 13:52

Подростки из Крыма и сим-боксы: как работала схема мошенников под украинским контролем

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым была выявлена и полностью ликвидирована сеть узлов связи, которую дистанционно использовали украинские колл-центры для проведения мошеннических операций. В ходе операции были задержаны два организатора из Татарстана, которые занимались техническим обслуживанием оборудования.

Читать полностью » Спасатели Крыма фиксируют до 10 вызовов в день из-за туристов в горах 21.08.2025 в 23:03

Покорить Крымские горы и выжить: что нужно знать, чтобы не стать жертвой собственной беспечности

Бархатный сезон в Крыму привлекает туристов в горы. Но походы требуют подготовки! Узнайте о главных ошибках, необходимой экипировке и правилах безопасности от спасателей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем
Садоводство

Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая
Красота и здоровье

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Наука и технологии

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра
Красота и здоровье

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы
Мир

Великобритания закупает мобильные морги на 7,5 млн фунтов без публичных объяснений
Мир

Глава МИД Венгрии Сийярто ответил на угрозы Зеленского по поводу нефтепровода "Дружба"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru