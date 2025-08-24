Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Особенно отмечалось почти трехкратное увеличение экскурсионного потока, что свидетельствует о растущем интересе к культурно-историческому наследию города-героя. Губернатор связывает эти достижения с созданием новых точек притяжения, среди которых выделяется музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", ставший значимым объектом культурного наследия.

Министр Решетников отметил комплексное развитие Севастополя, подчеркнув значительный потенциал для дальнейшего экономического роста не только в tourism, но и в промышленности, сельском хозяйстве и IT-сфере. Ранее позитивную оценку преобразованиям в городе дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выделившая модернизацию системы здравоохранения и возрождение промышленного и рыбопромышленного комплексов.

Создание современной инфраструктуры и развитие туристического кластера позволяют Севастополю укреплять статус одного из ключевых направлений для российского туризма, способствуя повышению экономики региона, отмечают аналитики.