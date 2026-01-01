Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лаутербруннен, Швейцария
Лаутербруннен, Швейцария
© commons.wikimedia.org by Noel Reynolds is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:39

Туристический день закончился трагедией: что скрывает первое сообщение полиции

На курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв с жертвами - AFP

Взрыв неизвестного происхождения произошёл на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале на юге Швейцарии. Инцидент привёл к гибели людей и ранениям среди находившихся на курорте, однако точные данные о числе жертв пока не раскрываются. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Что известно о происшествии

Информация о взрыве поступила от представителей кантональной полиции. По их данным, инцидент произошёл непосредственно на территории курорта, который является одним из популярных туристических направлений в регионе. Причины произошедшего на данный момент не установлены.

«Произошел взрыв неизвестного происхождения. Есть несколько раненых и несколько погибших», — заявил представитель кантональной полиции.

Правоохранительные органы не уточняют, связано ли случившееся с технической аварией, внешним воздействием или иными факторами. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Данные о пострадавших уточняются

На данный момент власти не приводят точное количество погибших и раненых. Отсутствие конкретных цифр объясняется тем, что проверка информации и работа экстренных служб продолжаются. Полиция и спасательные подразделения находятся на месте происшествия.

Официальные структуры воздерживаются от комментариев о возможной угрозе для других посетителей курорта. Также не сообщается, были ли эвакуированы туристы или ограничен доступ к объектам инфраструктуры.

Реакция властей и дальнейшие шаги

Кантональная полиция Вале заявляет, что все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены. В приоритете — установление причин взрыва и проверка соблюдения мер безопасности на территории курорта.

Дополнительная информация, включая данные о пострадавших и характере происшествия, будет обнародована после завершения первичных следственных действий. Власти призывают ориентироваться только на официальные сообщения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк — Зеркало недели 30.12.2025 в 22:49
Формальная должность — неформальная власть: кадровое решение Зеленского удивило даже внутри команды

Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский выбрал кандидата на пост главы своего офиса, способного сохранить прежнее влияние внутри администрации.

Читать полностью » Южная Корея открыла доступ к газете КНДР в библиотеках с 30 декабря 30.12.2025 в 20:34
Южная Корея открыла доступ к "Нодон Синмун": партийную газету КНДР вывели из закрытого режима

Южная Корея снимает многолетние ограничения, открывая доступ к северокорейской газете «Нодон Синмун». Как это повлияет на общество и восприятие информации?

Читать полностью » Зеленский утвердил кандидатуру главы офиса президента — РБК 30.12.2025 в 20:23
Новый глава офиса президента Украины уже определён: Зеленский откладывает объявление до начала 2026 года

В Украине готовятся значительные кадровые изменения в президентском офисе. Узнайте, кто может занять ключевую должность и почему это важно для страны!

Читать полностью » Казахстан разрешил ездить на электросамокате только с 18 лет 30.12.2025 в 20:02
Казахстан вывел электросамокаты из серой зоны: их признали транспортом и ввели новые правила

Электросамокаты в Казахстане стали полноценным транспортом с новыми требованиями! Узнайте, как изменения коснутся владельцев и прокатных сервисов.

Читать полностью » Лидеры ЕС провели экстренный созвон после атаки дронов на резиденцию Путина 30.12.2025 в 19:51
Лидеры ЕС экстренно созвонились после атаки дронов на резиденцию Путина: в Европе ищут единую линию

После атаки беспилотников на резиденцию Путина европейские лидеры провели экстренный разговор. Как это повлияет на переговоры и международные отношения?

Читать полностью » Зеленский запланировал саммит лидеров коалиции на 6 января во Франции — РИА Новости 30.12.2025 в 19:26
"Коалиция желающих" собирается в начале января: Киев и Париж готовят новый пакет гарантий Украине

В начале января Киев и западные союзники обсудят новые гарантии безопасности на встречах 3 и 6 числа. Узнайте, что может измениться для Украины!

Читать полностью » Зимний шторм оставил без света более 100 тысяч домов в США — ТАСС 30.12.2025 в 13:47
Стихия выключает города: зимний шторм парализовал энергосистему США

Сильный зимний шторм оставил без электричества более 100 тысяч потребителей в США и парализовал транспорт в нескольких штатах.

Читать полностью » Пекин заявил о защите суверенитета от санкций — Ван И 30.12.2025 в 13:44
Внешний нажим стал нормой — ответ тоже: Пекин усиливает оборону интересов

Китай объявил о намерении усилить защиту от санкций и внешнего вмешательства. Какие приоритеты Пекин закладывает в свою дипломатию?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Лаванда лучше растёт в бедной щелочной почве с хорошим дренажом — House Digest
Питомцы
Стресс смены дома выявляет болезни у животных в первую неделю — Le Figaro
Авто и мото
Французская компания предложила прицепы для подзарядки электромобилей в пути - За рулем
Недвижимость
В Петербурге с 1 января вступил в силу обновлённый закон о реновации - ТАСС
ДФО
В первые часы Нового года в Приморье родились четыре ребёнка - ТАСС
Россия
Намибия рассматривает экспорт пива и говядины на рынок России - URA.RU
Общество
В КЧР 458 семей получили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребёнка - ТАСС
Наука
В начале января Луна приблизится к Земле на 360 тыс. км - УрФУ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet