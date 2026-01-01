Туристический день закончился трагедией: что скрывает первое сообщение полиции

Взрыв неизвестного происхождения произошёл на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале на юге Швейцарии. Инцидент привёл к гибели людей и ранениям среди находившихся на курорте, однако точные данные о числе жертв пока не раскрываются. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Что известно о происшествии

Информация о взрыве поступила от представителей кантональной полиции. По их данным, инцидент произошёл непосредственно на территории курорта, который является одним из популярных туристических направлений в регионе. Причины произошедшего на данный момент не установлены.

«Произошел взрыв неизвестного происхождения. Есть несколько раненых и несколько погибших», — заявил представитель кантональной полиции.

Правоохранительные органы не уточняют, связано ли случившееся с технической аварией, внешним воздействием или иными факторами. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Данные о пострадавших уточняются

На данный момент власти не приводят точное количество погибших и раненых. Отсутствие конкретных цифр объясняется тем, что проверка информации и работа экстренных служб продолжаются. Полиция и спасательные подразделения находятся на месте происшествия.

Официальные структуры воздерживаются от комментариев о возможной угрозе для других посетителей курорта. Также не сообщается, были ли эвакуированы туристы или ограничен доступ к объектам инфраструктуры.

Реакция властей и дальнейшие шаги

Кантональная полиция Вале заявляет, что все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены. В приоритете — установление причин взрыва и проверка соблюдения мер безопасности на территории курорта.

Дополнительная информация, включая данные о пострадавших и характере происшествия, будет обнародована после завершения первичных следственных действий. Власти призывают ориентироваться только на официальные сообщения.