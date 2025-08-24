Туры как товары: как на Дальнем Востоке внедряют маркетплейс-подход к путешествиям

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над созданием инновационной платформы для бронирования туристических услуг по принципу маркетплейсов. Как сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Антон Басанский, система позволит путешественникам самостоятельно формировать турпакеты, подобно тому как покупатели составляют продуктовые корзины в онлайн-магазинах.

Новый подход предполагает, что туристы смогут комбинировать различные услуги и составлять индивидуальные маршруты, после чего с ними свяжется туроператор для окончательного согласования деталей поездки. В настоящее время министерство ведет переговоры с потенциальным инвестором, готовым поддержать реализацию этого проекта.

Параллельно разрабатывается программа развития круизного туризма в регионе. Как уточнил Басанский, планируется запуск 12-дневных маршрутов, начинающихся во Владивостоке и продолжающихся через Южно-Сахалинск, Курильские острова до Петропавловска-Камчатского. Туристы получат возможность выбрать направление возвращения — воздушным транспортом из Камчатки или обратным круизом до Владивостока.

На развитие туристической инфраструктуры направляются значительные ресурсы — из единой президентской субсидии выделено 2 миллиарда рублей на создание 18 пешеходных троп в большинстве регионов Дальнего Востока. Проекты планируется завершить к 2026 году, после чего начнется работа над следующими объектами туристического кластера.