Из Анапы можно будет попасть в Москву, воспользовавшись самолётом или автобусом, сообщает АТОР

Туристам, столкнувшимся с трудностями при покупке билетов на поезд из Анапы в Москву, рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта, такими как самолеты или автобусы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для тех, кто предпочитает авиаперелеты, оптимальным вариантом будет добраться до Сочи, откуда можно улететь в Москву. АТОР предлагает использовать трансфер на автомобиле, что займет от 7 до 9 часов. Стоимость такой поездки варьируется от 6 до 13 тысяч рублей в одну сторону. Цена авиабилета на рейс Сочи — Москва в середине августа составляет от 13 до 20 тысяч рублей с учетом багажа, а к концу месяца она может вырасти до 25-30 тысяч рублей. В АТОР заверили, что билеты на самолеты имеются в наличии и их можно приобрести без проблем.

Однако в ассоциации признали, что такие расходы могут быть неподъемными для семей с детьми, и предложили более экономичный вариант — поездку на рейсовом автобусе. Автобусы отправляются прямо из Анапы, а стоимость билета составляет от 4 до 8 тысяч рублей, с возможной доплатой за багаж в размере 300-500 рублей.

Ранее, 8 августа, российские СМИ сообщили о проблемах туристов с возвращением из Анапы в Москву из-за высоких цен на билеты. По данным портала MSK1. RU, мест на прямые поезда не осталось, а стоимость билетов на рейсы с пересадкой достигает 90 тысяч рублей на человека.

АТОР подчеркнула, что такая ситуация с железнодорожными билетами до Москвы повторяется уже не первый год. Несмотря на наличие билетов в продаже, все они одиночные. Это затрудняет поездку для семей с детьми, которые составляют значительную часть туристов в Анапе летом. Таким образом, для них возвращение в Москву на поезде становится практически невозможным.

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