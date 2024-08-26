Болгарский турист в Боготе: Отчаяние и кризис в аэропорту

В международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе произошел инцидент, когда мужчина, потерявший все свои документы и средства, угрожал совершить самоубийство.
Об этом информирует газета Tiempo, ссылаясь на видеозаписи, опубликованные в социальных сетях.
Событие развернулось в субботу, и, по данным издания, мужчина, идентифицированный как Веселин Димитров Христов из Болгарии, прибыл в столицу Колумбии из Стамбула 21 августа. После того как его ограбили, он остался без средств и документов, необходимых для возвращения домой. В поисках решения он направился в аэропорт, надеясь, что авиакомпания поможет ему вернуться.
Сотрудники аэропорта порекомендовали ему обратиться в посольство Болгарии для получения новых документов. В отчаянии от такого ответа, находясь в состоянии сильного стресса, мужчина предпринял попытку самоубийства, что было зафиксировано на видео и распространено в интернете.
На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники миграционной службы. В настоящее время Веселин Христов находится под наблюдением в одной из больниц Боготы, его состояние стабильно.
Дополнительно, портал Infobae сообщает, что в ходе инцидента мужчина разбил стеклянную бутылку, получив травмы, после чего был немедленно госпитализирован.
Фото: www. flickr.com/Rosalba Tarazona (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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