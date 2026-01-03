Жара ударила раньше медиков: российский турист умер по пути к популярному храму в Таиланде

Поход к популярному храму в гористой местности Таиланда завершился трагедией для российского туриста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мужчина отправился на прогулку к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга, но по дороге потерял сознание и умер ещё до прибытия медиков.

Что произошло во время подъёма к храму

По данным, которые приводит агентство, инцидент произошёл 2 января. В ведомство поступило сообщение о том, что 40-летний гражданин России потерял сознание на маршруте к храму. Поскольку объект находится в горной местности, на место организовали спасательную операцию.

К моменту прибытия медицинских работников состояние туриста уже было критическим. Как отмечается в сообщении, врачам оставалось лишь зафиксировать смерть. Таким образом, помощь на месте оказалась невозможной, поскольку мужчина скончался ещё до того, как его удалось доставить в медицинское учреждение.

Действия служб и предварительная версия причин

После происшествия тело погибшего доставили в больницу, где планируется провести вскрытие. Эта процедура должна установить точную причину смерти и исключить возможные сопутствующие факторы, которые могли привести к резкому ухудшению состояния во время прогулки.

Предварительно рассматривается версия о тепловом ударе. Власти не исключают, что причиной могло стать воздействие высокой температуры и нагрузка во время подъёма. Окончательные выводы ожидаются после завершения медицинской экспертизы.