Турист без паспорта виден сразу: громкость, лед в стакане и шорты выдают гостей из США быстрее любых документов

Во время путешествий туристов легко отличают не по паспорту, а по поведению, привычкам и манере общения. Особенно заметными за границей часто оказываются граждане США. Об этом рассказал обозреватель издания "Турпром", опираясь на личный опыт поездок и наблюдения за туристами в разных странах мира.

Громкость и манера общения

Одной из самых заметных черт американских туристов считается громкая речь. Они активно разговаривают в общественных местах — на вокзалах, в кафе, в транспорте и на пляжах. Это не попытка привлечь внимание, а отражение культурной нормы, где уверенность и открытость считаются достоинством. В то же время в странах Азии и Северной Европы сдержанность и тишина воспринимаются как признак уважения к окружающим.

Также выделяется повышенная дружелюбность. Американцы легко улыбаются незнакомцам, вступают в разговоры и не избегают зрительного контакта. В Германии, Финляндии или Японии такое поведение может вызывать недоумение и восприниматься как чрезмерное или навязчивое.

Бытовые привычки и ожидания сервиса

Характерной особенностью считается ожидание, что в ресторане посетителя обязательно проводят к столику. В США это стандарт, тогда как в большинстве стран Европы и Азии принято самостоятельно выбирать место. Такая растерянность сразу выдаёт туриста и может привести к менее выгодному обслуживанию.

Отдельного внимания заслуживает отношение к напиткам. Американцы часто настаивают на большом количестве льда, считая прохладные напитки нормой. В Европе это вызывает недоумение, поскольку местные жители предпочитают сохранять вкус напитка без избыточного охлаждения.

Одежда и повседневный стиль

За границей американских туристов нередко узнают по одежде. Спортивные шорты, кроссовки, худи и штаны для йоги воспринимаются как универсальный повседневный гардероб. В ряде европейских стран такой стиль уместен только в спортзале, что делает туристов визуально заметными.

Ещё одной характерной деталью становится эмоциональная реакция на еду. Столкнувшись с действительно свежими продуктами — овощами, хлебом, оливковым маслом — американцы искренне восхищаются вкусом. Для местных жителей такая реакция выглядит одновременно трогательно и немного наивно.

Как распознают российских туристов

Редакция "Турпрома" также обратила внимание на признаки, по которым на курортах узнают туристов из России. В первую очередь это громкая русская речь и активное общение в общественных местах. Дополняют образ любовь к демонстрации брендовой одежды и привычка торговаться на рынках и в сувенирных лавках, что отличает российских туристов от гостей из западных стран.