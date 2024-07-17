Группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную Думу законопроект № 674018-8, который направлен на классификацию объектов туризма, включая гостиницы, глэмпинги и другие средства размещения.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной ("Единая Россия"), законопроект предусматривает классификацию не только гостиниц, но и всех объектов размещения, где оказываются туристские услуги, такие как модульные гостиницы и глэмпинги, которые в настоящее время не подпадают под контроль государства.

Все классифицированные средства размещения будут внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. Оказывать услуги без внесения объектов в этот реестр будет запрещено. Это требование также распространяется на горнолыжные трассы и пляжи.

Оценка классификации объектов будет проводиться экспертами и аккредитованными организациями, которые должны соответствовать определенным требованиям. Аккредитованные организации будут обязаны регулярно подтверждать свою компетентность.

Полномочия по контролю соответствия объектов сфере туристской деятельности будут переданы региональным государственным контрольным органам. Предметом контроля станут наличие средств размещения в едином реестре и соответствие их требованиям по типу и категории, указанным в реестре.

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