Туринская плащаница
Туринская плащаница
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Туринская плащаница: невероятные факты, которые изменят ваше представление о святыне

Туринская плащаница — одна из самых загадочных реликвий христианства. Это длинное льняное полотно длиной 4,3 метра, на котором виден отпечаток распятого человека. На протяжении веков она привлекает внимание верующих, историков и учёных, порождая споры о том, действительно ли плащаница покрывала тело Иисуса Христа или является искусной средневековой подделкой.

Первые упоминания и скептицизм

Первые достоверные сведения о плащанице относятся к XIV веку. В 1355 году ткань появилась в регионе Шампань во Франции. Именно тогда вокруг неё начали распространяться слухи о чудесах. Однако уже вскоре нашлись скептики. Епископ Пьер д'Арси в своих посланиях утверждал, что это творение неизвестного художника.

Интересна и позиция французского философа Николя Оремса, который также считал плащаницу подделкой, созданной ради авторитета церкви. Его старые записи недавно были найдены исследователями и вновь вызвали оживлённые дискуссии.

Научные исследования

В XX веке к загадке подошли с научной стороны. Радиоуглеродный анализ, проведённый в 1988 году сразу в трёх независимых лабораториях, показал, что ткань датируется 1260-1390 годами. Эти данные совпали с периодом её появления во Франции и усилили версию о средневековом происхождении реликвии.

Тем не менее, сторонники подлинности указывают на другие исследования: на полотне находят следы пыльцы растений, характерных для Палестины, а также микроскопические частицы, которые могли появиться только в условиях Ближнего Востока.

Судьба реликвии

Плащаница веками переходила из рук в руки. В 1578 году её перевезли в Турин, где она хранится по сей день в соборе Святого Иоанна Крестителя. Сегодня плащаница выставляется крайне редко — обычно лишь по особым случаям, когда миллионы паломников приезжают увидеть её собственными глазами.

Загадка Туринской плащаницы до сих пор остаётся неразгаданной. Для одних она — свидетельство страданий Христа, для других — шедевр средневекового искусства и веры.

Три интересных факта

  1. В 1997 году в Турине произошёл сильный пожар, но плащаницу удалось спасти пожарным, выбившим бронированное стекло витрины.
  2. В 1978 году группа учёных из США (STURP) провела масштабные исследования, установив, что изображение не нанесено краской или пигментами.
  3. Плащаница вдохновляла многих художников и исследователей: некоторые считают, что именно она повлияла на традиционное изображение Христа в иконописи.

