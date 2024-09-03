Турецкие ВВС нанесли удар по курдам в Сирии

Во вторник сирийский информатор, осведомленный о ситуации на местах, сообщил российскому информационному агентству РИА Новости о нападении беспилотного летательного аппарата ВВС Турции на транспортное средство в городе Камышли на севере Сирии.

Инцидент произошел в районе, находящемся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" (СДС).

По информации источника, мощный взрыв в Камышли стал следствием атаки турецкого беспилотника на автомобиль, расположенный на территории, где размещается штаб безопасности СДС вблизи исправительного учреждения Ум-Фурсан.

Согласно предварительным, пока не подтвержденным данным, атакованный автомобиль принадлежал высокопоставленному представителю курдских вооруженных формирований СДС. На данный момент сведений о погибших или пострадавших нет.

"Сирийские демократические силы", основу которых составляют курдские отряды народной самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют существенную часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также отдельные населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Под их управлением находится большая часть городских районов Эль-Хасеке и Камышлы. Официальные власти Сирии не признают автономного правления на северо-востоке страны.

Сирийское руководство неоднократно квалифицировало присутствие турецких вооруженных сил на приграничных территориях Сирии, где они проводят военные операции против курдских формирований, как незаконное. Дамаск настойчиво требует от Анкары вывода своих войск.

В июне представитель комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости о возможности проведения открытых переговоров между турецкой и сирийской делегациями, которые могут состояться в Астане или Багдаде. Политики, по его словам, могут обсудить, среди прочего, совместные действия против СДС. Ранее в том же месяце сирийский лидер Башар Асад выразил готовность Сирии к любым инициативам, направленным на улучшение отношений с Турцией, при условии соблюдения суверенитета Сирийской Арабской Республики.

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