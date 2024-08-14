Турецкий политолог предрек результат будущих боев в Курской области

Российские войска в скором времени все же вытеснят украинскую армию из Курской области, Киев сыграл в плохую игру, которая обернется для него бумерангом. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал турецкий политический обозреватель Йигит Санер.

Он считает, что президент России Владимир Путин прав, говоря о том, что нет смысла обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта после случившегося в Курской области. Политолог считает, что необходимо ответить на вопрос: "почему Украина пошла на этот шаг".

"Западные СМИ заявляют о желании Киева открыть новый фронт против России. Но это не кажется реалистичным, это не подлежит логике, это далеко от прагматизма", — заявил обозреватель.

Санер считает, что целью Киева в российском регионе является попытка остаться в нем надолго, чтобы "иметь козырь" на возможных будущих переговорах с Москвой, потому что сейчас у Украины нет никаких преимуществ.

" В самое ближайшее время Россия вытеснит ВСУ из Курска, в этом нет сомнений ни у кого", — заявил турецкий эксперт.

По его словам, украинские войска с 6 августа уже потеряли свыше 1400 солдат. При этом стоит отметить, что, по последним данным Минобороны РФ, ВСУ на курском направлении потеряли до 2010 военнослужащих.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)