Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Депутат Белик: Турция в БРИКС – шаг в сторону от западной системы
  1. Главная
  2. Мир

Депутат Госдумы Дмитрий Белик о заявке Турции в БРИКС: это шаг от Запада

Депутат Белик: Турция в БРИКС – шаг в сторону от западной системы

Депутат Госдумы и член комитета по международным вопросам Дмитрий Белик выразил мнение, что стремление Турции стать частью БРИКС символизирует отход от западных экономических стратегий.

Стремление Турции присоединиться к БРИКС может свидетельствовать о повороте страны от экономических принципов Запада, как выразился парламентарий Госдумы и член комитета по внешнеполитическим вопросам Дмитрий Белик в беседе с новостным агентством РИА Новости.

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, ранее сообщило о подаче Турцией заявления на включение в состав БРИКС.

Белик подчеркнул, что направление Турции к участию в БРИКС отражает стремление к экономическим выгодам и привилегиям, в отличие от неопределенных обязательств, которые предлагают Европейский союз и Соединенные Штаты. Он заметил, что такой шаг со стороны Турции мог бы демонстрировать осмысленный подход к определению внешнеполитического курса и защите экономических интересов государства.

Депутат выразил мнение, что подобный рациональный подход сегодня активно не хватает политическим деятелям западных государств.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Hermes3g , ( Attribution-Share Alike 4.0. )

Мир

Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

Статистическое ведомство Саксонии заявило о пересчете выборов в парламент

В понедельник земельное статистическое ведомство Саксонии объявило о пересчёте результатов выборов в земельный парламент, который состоялся в воскресенье. Пересчёт был вызван технической ошибкой.

Читать полностью
Успех

Успех "Альтернативы для Германии" может повториться и на выборах в Бундестаг

Результаты выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии показали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность среди избирателей. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов в интервью изданию «Взгляд» объясняет это недовольством политикой правительства канцлера Олафа Шольца.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости