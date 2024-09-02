Депутат Госдумы и член комитета по международным вопросам Дмитрий Белик выразил мнение, что стремление Турции стать частью БРИКС символизирует отход от западных экономических стратегий.
Стремление Турции присоединиться к БРИКС может свидетельствовать о повороте страны от экономических принципов Запада, как выразился парламентарий Госдумы и член комитета по внешнеполитическим вопросам Дмитрий Белик в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, ранее сообщило о подаче Турцией заявления на включение в состав БРИКС.
Белик подчеркнул, что направление Турции к участию в БРИКС отражает стремление к экономическим выгодам и привилегиям, в отличие от неопределенных обязательств, которые предлагают Европейский союз и Соединенные Штаты. Он заметил, что такой шаг со стороны Турции мог бы демонстрировать осмысленный подход к определению внешнеполитического курса и защите экономических интересов государства.
Депутат выразил мнение, что подобный рациональный подход сегодня активно не хватает политическим деятелям западных государств.
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