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  • Опубликована сегодня в 8:24

Российские спасатели вернулись из Турции в Москву

Поисково-спасательная операция специалистов из России завершилась: самолеты МЧС приземлились в Москве, на борту которых была спасательная служба и врачи, сообщили в пресс-службе министерства.

"Более 150 специалистов ведомства ликвидировали последствия разрушительного землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля"

Героев встречали Показательным оркестром МЧС, а также в аэропорт приехали их близкие и родные.

Ранее, 14 февраля, в Москву вернулись российские спасатели, работавшие на месте землетрясения в Турции

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