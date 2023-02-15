Поисково-спасательная операция специалистов из России завершилась: самолеты МЧС приземлились в Москве, на борту которых была спасательная служба и врачи, сообщили в пресс-службе министерства.

"Более 150 специалистов ведомства ликвидировали последствия разрушительного землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля"

Героев встречали Показательным оркестром МЧС, а также в аэропорт приехали их близкие и родные.

Ранее, 14 февраля, в Москву вернулись российские спасатели, работавшие на месте землетрясения в Турции