Поисково-спасательная операция специалистов из России завершилась: самолеты МЧС приземлились в Москве, на борту которых была спасательная служба и врачи, сообщили в пресс-службе министерства.
"Более 150 специалистов ведомства ликвидировали последствия разрушительного землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля"
Героев встречали Показательным оркестром МЧС, а также в аэропорт приехали их близкие и родные.
Ранее, 14 февраля, в Москву вернулись российские спасатели, работавшие на месте землетрясения в Турции
Советник врио главы ДНР Ян Вагин рассказал, как ВСУ восполняют свой резерв на фронте
Украинская сторона использует для этого машины скорой помощи. Такая "хитрость" используется не первый раз
Баржерон: "Некоторые санкции против России контрпродуктивны"
Политик предложил комитету пересмотреть введенные ограничения, иначе в дальнейшем Канада окажется в невыгодном положении
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко