Турция хочет присоединиться к БРИКС

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турецкие власти подали заявку на членство в БРИКС, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

"Турция официально запросила присоединение к группе стран с развивающимися экономиками БРИКС в целях укрепления своего международного влияния", — говорится в статье.

Этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. По данным агентства, подав заявку на вступление в объединение, Турция стремится усилить свое международное влияние и расширить связи с развивающимися странами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара будет развивать экономические отношения как с Западом, так и с Востоком.

По словам неназванного источника Bloomberg, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана убеждена, что геополитический центр тяжести смещается от традиционно развитых экономик в сторону развивающихся стран.

Фото: сайт администрации президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0)