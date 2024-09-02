Турция хочет присоединиться к БРИКС

Турецкие власти подали заявку на членство в БРИКС, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
"Турция официально запросила присоединение к группе стран с развивающимися экономиками БРИКС в целях укрепления своего международного влияния", — говорится в статье.
Этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. По данным агентства, подав заявку на вступление в объединение, Турция стремится усилить свое международное влияние и расширить связи с развивающимися странами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара будет развивать экономические отношения как с Западом, так и с Востоком.
По словам неназванного источника Bloomberg, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана убеждена, что геополитический центр тяжести смещается от традиционно развитых экономик в сторону развивающихся стран.
Фото: сайт администрации президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0)
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