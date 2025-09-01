Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:27

Загадочный одеон в горах — ключ к забытым ритуалам древних империй

Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции

Представьте себе древний город, скрытый в горах Турции, где под землей таятся секреты тысячелетней истории. Недавно археологи сделали находку, которая обещает перевернуть наше понимание римского поселения Сагалассос. Это третий по величине одеон в Турции — многофункциональное сооружение на 2500 мест, служившее для концертов и городских собраний. Давайте разберемся, почему это открытие так важно.

Местоположение и контекст

Одеон расположен неподалеку от 1892-летнего фонтана, посвященного императору Адриану. Эта находка подчеркивает мастерство планировки и архитектуры Сагалассоса в его золотую эпоху. Подробности из отчета Университета Бурдура Мехмета Акифа Эрсоя.

Сагалассос, основанный около 3000 года до н. э. и включенный в предварительный список ЮНЕСКО, был крупнейшим городом Писидийского региона и центром императорского культа во II веке н. э. Озгюр Таркан, заместитель директора раскопок и преподаватель кафедры археологии Университета Бурдура Мехмета Акифа Эрсоя, отмечает:

"Когда одеон будет полностью обнаружен вместе с фонтаном и окружающей площадью, вымощенной небольшими каменными блоками, свету откроется одна из самых ярких и важных частей древнего города".

Архитектурные особенности одеона

Обнаруженный на глубине около 4 метров, одеон — пример инженерного гения. Это закрытая конструкция, защищавшая от дождя и штормов, как указано в отчете. Она отражает римское понимание архитектуры и городского планирования.

Хотя некоторые ряды сидений разобрали в византийский период, Таркан подчеркивает, что восстановление возможно благодаря аналогам из других мест. Вместимость в 2500 человек, плюс большой театр на 9000-10 000 зрителей, предполагает население Сагалассоса в 35 000-40 000 человек — ключевого центра древней Анатолии.

Почему это открытие выходит за рамки размеров

Одеон — третий по величине в Турции после Эфеса и Кибиры. Таркан объясняет, что Сагалассос привлекал тысячи паломников для праздников, используя одеон и театр для церемоний.

Раскопки принесли и другие сокровища, например, небольшую статую, которая перейдет Министерству культуры и туризма Турции. Дизайн одеона иллюстрирует переплетение развлечений, управления и религии в римских городах.

Расположенный на высоте 1700 метров в Таврских горах, Сагалассос изучают бельгийские археологи из Лёвенского университета. Они уже нашли театр и фонтаны; одеон дополняет картину как административного и паломнического центра.

Наследие и будущее

Город был заселен около 1500 лет — с III века до н. э. по XIII век н. э. Это дает уникальный шанс изучить эволюцию планировки и традиций. Таркан заключает:

"Благодаря проводимым нами раскопкам и реставрационным работам богатое наследие Сагалассоса будет передано как научному миру, так и будущим поколениям".

