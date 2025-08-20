Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:12

Белек стал символом парадокса: цены растут — путевки улетают

РБК: стоимость отдыха в Турции для россиян за три года выросла на 31%

Кажется, что Турция уже давно стала "вторым домом" для российских туристов. Но не все курорты одинаково доступны: некоторые локации превращаются в настоящую роскошь.

По данным исследования агрегатора туров Onlinetours, которое приводит РБК, за последние три года стоимость отдыха на турецких курортах для россиян выросла в среднем на 31%. Если в 2023 году средний чек составлял 120,8 тысячи рублей, то к 2025 году эта сумма увеличилась до 158,6 тысячи рублей.

Лидер по цене — Белек
Абсолютным рекордсменом стал Белек на побережье Средиземного моря. В 2025 году средняя стоимость тура сюда достигла 239 тысяч рублей. Интересно, что высокая цена не остановила туристов — напротив, за три года спрос на отдых в Белеке увеличился на 108%.

Где дешевле
В пятерке самых популярных направлений оказались также Кемер, Аланья, а также поселки Бельдиби и Конаклы. Но именно в Аланье можно найти самое доступное предложение: около 102 тысяч рублей за тур на 7-10 ночей для двоих.

Турция меняется для россиян
Повышение цен связано не только с общим ростом туристического рынка, но и с тем, что популярные регионы начинают конкурировать за внимание гостей качеством сервиса. Турция для россиян всё чаще становится не просто "бюджетным отпуском у моря", а выбором между доступным комфортом и престижным отдыхом.

