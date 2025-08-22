Заплатил за месяц, пожалел на пляже: скандал с ценами разгорается в Турции

В разгар сезона в Турции разгорелся скандал вокруг ценовой политики отелей. Всё больше туристов отмечают: предложения last minute оказываются выгоднее раннего бронирования. Люди, купившие туры за месяцы до поездки, чувствуют себя обманутыми — ведь именно "ранние акции" традиционно считались надёжным способом сэкономить.

Почему возникла проблема

Жалобы отдыхающих связаны с тем, что отели начали снижать цены в самый пик сезона. В результате доверие к системе раннего бронирования оказалось под угрозой: клиенты разочарованы, а репутация отрасли страдает.

Что говорят эксперты

Главный советник Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Хамит Кук жёстко отреагировал:

"Цена за номер в высокий сезон ни при каких обстоятельствах не должна быть ниже акционного предложения. Но некоторые отели прибегают к неправильным методам ради привлечения туристов".

Он подчеркнул, что именно по таким гостиницам часто судят о всей туротрасли.

Почему отели пошли на скидки

По словам эксперта, ситуация в отрасли сейчас непростая:

цены на турпакеты значительно выросли,

покупательская способность клиентов снизилась,

отели недополучили ожидаемый спрос.

Заполняемость гостиниц колеблется от 60 до 80%, тогда как в норме в этот период должна быть 100%. Чтобы закрыть свободные номера, отельеры запустили акции со скидками 20-25% в последние дни перед заездом.

Итог

Таким образом, туристы, оплатившие отдых заранее, оказались в проигрыше, а отельеры — в положении, когда приходится балансировать между экономикой и доверием клиентов.