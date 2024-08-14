В Турции хотят ввести новые правила для въезда приезжающих в страну

Турецкие власти собираются снимать отпечатки пальцев у тех, кто въезжает в страну. Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая, слова которого приводит газета Sabah.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявило важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", — говорится в материале, опубликованном в издании.

Кроме того, он отметил, что есть планы по чипированию удостоверений личности тех людей, которые получили статус временной защиты, в частности сирийцев. Глава МВД подчеркнул, что такие меры не позволят подделать документ.

Ранее Ерликая сообщал о том, что из более чем 3 млн беженцев из Сирии свыше 700 тысяч проживают не по адресам прописки, которые были ими указаны. Он подчеркнул, что из-за этого лица могут лишиться некоторые государственных услуг.

Али Ерликая — политический деятель Турции. С 3 июня 2023 года занимает должность главы МВД Турции.

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