Турция разозлила США своей суверенной политикой

Соединенные Штаты выражают крайнее недовольство касательно того, что Турция продолжает торговать с Российской Федерацией несмотря на западные санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
"Активная торговля (Турции. — прим.) с Россией приводит в ярость США", — говорится в опубликованной статье.
Автор публикации заявляет, что после 24 февраля 2022 года Турция стала торговать с Россией в еще больших объемах. Предполагается, что из-за высоких торговых показателей между Анкарой и Москвой, такие действия Турции могут привести к высокой напряженности внутри Североатлантического альянса.
Кроме того, в издании напомнили о том, что Минторг США уже ввел ограничения в отношении большого количества турецких компаний, которые подозревают в ведении торговли с Россией.
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