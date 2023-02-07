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  • Опубликована сегодня в 20:13

Турецкая авиакомпания сделала рейсы из зоны бедствия бесплатными до 13 февраля

Турецкая авиакомпания Pegasus сообщила, что все внутренние рейсы авиалинии из пострадавших от землятресения городов будут бесплатными до 13 февраля. В частности, это относится к рейсам из Аданы, Диярбакыра, Элязыга, Кайсери, Малатьи и Шанлыурфы. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Pegasus Airlines также продолжает работу по доставке спасательных групп, необходимых средств и осуществляют эвакуацию граджан из зон бедствия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 3549.

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