В Турции арестованы 11 человек организации, продающий персональные данные террористам

Турецкие правоохранительные органы успешно нейтрализовали киберпреступную группировку, занимавшуюся незаконной торговлей персональными данными. Согласно информации, предоставленной телеканалом A Haber, в результате скоординированных действий Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM) были задержаны 11 участников этой сети.

Расследование выявило, что злоумышленники, имеющие связи за рубежом, осуществляли сбор личной информации из различных стран и предоставляли ее по запросу, включая террористические организации. Таким образом, данная киберсеть представляла собой серьезную угрозу международной безопасности.

В ходе операции правоохранительные органы не только арестовали членов группировки, но и заблокировали многочисленные веб-сайты, связанные с их деятельностью. В настоящее время ведется активная работа по анализу изъятых данных, а расследование продолжается в режиме повышенной секретности.

Успешная ликвидация этой киберпреступной сети является важным шагом в борьбе с терроризмом и защите персональных данных граждан.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ecole polytechnique (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)