Власти Евросоюза возмутились решением Турции вступить в БРИКС

Турция, намереваясь присоединиться к БРИКС, вправе самостоятельно выбирать, к каким международным альянсам ей присоединяться, но при этом, будучи кандидатом на членство в ЕС, она обязана следовать его ценностям. Об этом сообщил на коллегии ведомства заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы ожидаем, что государства-кандидаты принимают ценности ЕС и согласовывают свою внешнюю политику с нашими принципами", — заявил он.
Стано напомнил, что для вступления в ЕС страны-кандидаты обязаны привести свою политику в соответствие с европейскими стандартами.
По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, между Евросоюзом и Турцией существует таможенный союз, а также "очень хорошие торговые отношения".
Днем ранее Bloomberg сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.
Согласно данным агентства, Анкара стремится увеличить свое международное влияние и установить новые связи с различными странами, помимо традиционных западных партнеров.
Фото: commons.wikimedia.org/ Kaihsu
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