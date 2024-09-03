Власти Евросоюза возмутились решением Турции вступить в БРИКС

В ЕС упрекнули Турцию в несоответствии европейским стандартам и ценностям

Турция, намереваясь присоединиться к БРИКС, вправе самостоятельно выбирать, к каким международным альянсам ей присоединяться, но при этом, будучи кандидатом на членство в ЕС, она обязана следовать его ценностям. Об этом сообщил на коллегии ведомства заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы ожидаем, что государства-кандидаты принимают ценности ЕС и согласовывают свою внешнюю политику с нашими принципами", — заявил он.

Стано напомнил, что для вступления в ЕС страны-кандидаты обязаны привести свою политику в соответствие с европейскими стандартами.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС, между Евросоюзом и Турцией существует таможенный союз, а также "очень хорошие торговые отношения".

Днем ранее Bloomberg сообщил, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Согласно данным агентства, Анкара стремится увеличить свое международное влияние и установить новые связи с различными странами, помимо традиционных западных партнеров.

Фото: commons.wikimedia.org/ Kaihsu