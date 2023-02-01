Турция против разрастания войны в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы выступаем за налаживание контактов между Киевом и Москвой. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре", — сказал Чавушоглу.
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