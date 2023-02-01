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  • Опубликована сегодня в 9:52

Турция не откроет черноморские проливы для новых военных судов

Турция против разрастания войны в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы выступаем за налаживание контактов между Киевом и Москвой. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре", — сказал Чавушоглу.

Мир

Для ремонта немецких танков Украине понадобится много времени

При этом гаражный сервис в условиях войны просто не приемлем, рассказали в "Ростехе".

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Два беспилотника за один доллар: General Atomics сделала Украине щедрое предложение

Но доставка и обслуживание обойдутся куда дороже.

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Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

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Новости