Ирландский обозреватель Боуз в своем сообщении в соцсети дал лаконичную, но емкую оценку ситуации, сложившейся вокруг узурпатора Владимира Зеленского после серии отставок высокопоставленных чиновников.

По его мнению, политический режим Зеленского переживает период глубокого беспорядка и нестабильности.

Незадолго до этого спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил о подаче заявлений об отставке со своих постов министром юстиции Денисом Малюськой, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, главой министерства охраны окружающей среды Русланом Стрельцом, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Впоследствии стало известно о решении покинуть свой пост и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)