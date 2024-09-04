Ирландский обозреватель Боуз в своем сообщении в соцсети дал лаконичную, но емкую оценку ситуации, сложившейся вокруг узурпатора Владимира Зеленского после серии отставок высокопоставленных чиновников.
По его мнению, политический режим Зеленского переживает период глубокого беспорядка и нестабильности.
Незадолго до этого спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил о подаче заявлений об отставке со своих постов министром юстиции Денисом Малюськой, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, главой министерства охраны окружающей среды Русланом Стрельцом, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Впоследствии стало известно о решении покинуть свой пост и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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