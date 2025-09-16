Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
салон самолета
салон самолета
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:10

Где сидеть, чтобы не чувствовать турбулентность в самолёте

Эксперты рассказали, в каких рядах самолёта слабее ощущается турбулентность

Турбулентность — естественное явление, с которым сталкивается почти каждый пассажир. Несмотря на то, что современные самолёты рассчитаны на сильные воздушные потоки, дискомфорт от тряски остаётся. Особенно тяжело её переносят люди, чувствительные к укачиванию. Но правильный выбор места на борту способен заметно снизить неприятные ощущения.

Почему разные места ощущаются по-разному

Движение самолёта в воздухе напоминает качание длинной балки. Наибольшие колебания ощущаются на концах, а в центре они минимальны. Именно поэтому разные зоны салона дают разные впечатления от полёта.

Лучшие места при турбулентности

Эксперты рекомендуют выбирать ряды возле крыльев — это центр тяжести самолёта. Здесь качка ощущается слабее всего. Вибрации и толчки снижаются, а полёт воспринимается более плавным.
Ещё один относительно спокойный вариант — места ближе к носу. Хотя турбулентность там заметна чуть сильнее, чем в центре, ощущения комфортнее, чем в хвосте.

Где качка сильнее всего

Задняя часть салона считается самой "беспокойной" зоной. Именно здесь колебания достигают максимальной амплитуды. Для пассажиров с чувствительным вестибулярным аппаратом такие места могут превратить перелёт в испытание.

Дополнительные советы

Чтобы минимизировать дискомфорт, специалисты рекомендуют пристёгиваться даже вне сигнала "ремень". Лёгкая закуска и достаточное количество воды помогают снизить укачивание. Некоторые туристы отмечают, что помогает и просмотр фильма или чтение книги — переключение внимания снижает тревожность.

Турбулентности невозможно избежать, но можно выбрать место, где она ощущается меньше всего. Ряды возле крыльев или ближе к носу позволяют пережить полёт спокойнее. Такой выбор делает путешествие более комфортным, а впечатления — приятнее.

