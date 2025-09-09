Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пи Дидди
Пи Дидди
© commons.wikimedia.org by Shamsuddin Muhammad from Fort Hood, TX, USA is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:55

Миллион за смерть: как имя Пи Дидди вновь всплыло в деле Шакура

USA Today: Дуэйн Дэвис заявил о роли Пи Дидди в убийстве Тупака

В сентябре 1996 года мир музыки потрясла новость о гибели Тупака Шакура. Рэпера застрелили в Лас-Вегасе, и с тех пор расследование его смерти остается одним из самых обсуждаемых в истории шоу-бизнеса. Спустя почти три десятилетия дело снова всплыло в новостях после заявлений обвиняемого Дуэйна Кита Дэвиса, известного как Кифи Ди.

Новые показания и старая версия

По данным USA Today, в отчетах Управления по борьбе с наркотиками, составленных еще в 2008–2009 годах, зафиксированы признания Дэвиса. Тогда он утверждал, что убийство Тупака не только было связано с личными обидами, но и имело финансовый подтекст.

Главным фигурантом в его показаниях оказался Шон Комбс, более известный под сценическим именем Пи Дидди. По словам Дэвиса, музыкант обещал миллион долларов тому, кто избавит его от соперников — Тупака Шакура и его продюсера Мэриона Найта.

"Отдал бы все за головы этих парней", — заявлял Дидди, по словам Дэвиса.

Именно это стало основанием для многочисленных слухов о причастности известного рэпера и продюсера к трагическим событиям.

Что известно о ночи убийства

7 сентября 1996 года на одной из улиц Лас-Вегаса белый Cadillac подрезал автомобиль, в котором находились Тупак и Мэрион Найт. Из салона открыли огонь, Шакур получил четыре пули и через несколько дней умер в больнице. Найт выжил, отделавшись ранениями.

Подозрения сразу пали на Орландо Андерсона, члена банды Southside Crips, который незадолго до нападения подрался с Тупаком. Однако прямых доказательств против него найдено не было. Сам Андерсон погиб в перестрелке в 1998 году.

По словам Дэвиса, в том самом Cadillac находились четверо — он сам, его племянник Андерсон, а также Терренс Браун и Деандре Смит. Все, кроме Дэвиса, к настоящему времени мертвы.

Детали из допросов и книги

Во время допросов Дэвис рассказывал, что после убийства машина была тщательно вымыта и перекрашена. Позже он якобы связался с представителями Пи Дидди. По его словам, сам Комбс, узнав о произошедшем, с восторгом отреагировал на новость, спросив: "Это были мы?".

Эти утверждения Дэвис позже изложил в книге "Легенда Комптон-стрит", изданной в 2019 году. Правда, впоследствии он открестился от написанного, заявив, что текст подготовил соавтор без его участия.

Другие обвинения против Дидди

Имя Комбса неоднократно всплывало в документах гражданских исков. Так, соучредитель лейбла Bad Boys Кирк Берроуз утверждал, что именно Дидди оплатил аренду автомобиля, использованного в нападении. Подтвердить это официально не удалось.

Другой истец, эскорт-работник Стив Отис, заявлял, что Комбс открыто хвастался своей причастностью к гибели Тупака.

Позиция Дидди и ход суда

Шон Комбс всегда категорически отрицал связь с убийством Шакура. Однако на него выдвинуты другие обвинения — в рэкете и перевозке людей с целью вовлечения в проституцию. Если вина будет доказана, артист может получить до 20 лет тюрьмы.

Судебные слушания начались 12 мая и проходят в закрытом формате. В суде уже успели выступить бывшая девушка Дидди Кэсси, ее семья, бывшие сотрудники музыканта, танцор по прозвищу Каратель и рэпер Кид Кади.

